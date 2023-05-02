新聞評論／侯防守、郭強攻 藍營冰與火內戰

根據聯合報民調，不論新北市長侯友宜(左)或鴻海創辦人郭台銘(右)皆領先民進黨總統參選人賴清德。(本報資料照片)

國民黨 總統徵召底牌即將揭曉，國民黨主席朱立倫手中只有「兩張牌」。根據本報系聯合報民調，不論新北市長侯友宜 或鴻海創辦人郭台銘 皆領先民進黨總統參選人賴清德，兩人勢均力敵均獲得3成2選民支持，侯防守、郭強攻，宛如一場「冰與火的內戰」；當侯、郭都能打敗對手，問題已不在於「誰會贏」，而是「如何贏」，朱立倫的結果只有兩種牌：不是好牌、就是鬼牌。

國民黨總統徵召人選本月出爐，侯友宜、郭台銘呼聲最高，兩人各獲3成2選民支持；如果國民黨完成整合，2成6力挺「侯郭配」，2成7期待「郭侯配」。藍營選民中，5成1挺侯出馬，高於擁郭的3成3；4成藍營選民支持「侯郭配」，比重高於3成3的「郭侯配」。交叉分析發現，超過4成的40歲以下選民挺郭，50歲以上選民較偏好侯。

郭、侯兩大主帥都高舉團結大旗，但兩大陣營攻勢截然不同，形同空軍對上陸軍，郭家軍在空戰聲勢浩大，還有網紅開外掛助陣；侯家軍則力求穩紮穩打，在新北本命區步步為營。

郭台銘開著戰鬥機狂轟猛炸，多點齊轟，才能在30天內炸出一片火海。他揚言解密高端、重啟核四、共機不繞台，並砲轟賴清德不敢談清廉；他也與青年、企業座談，順勢端出最拿手的經濟牌。多年經商，郭台銘「虎與狐」在江湖聞名，他深知商場如戰場，從國安、經濟直攻對手罩門，虛實兩手策略並重，從聯合報民調反映出，郭台銘空軍優勢獲得年輕、中間選民青睞，成為最大優勢。

侯友宜的重裝部隊仍藏身深溝谷豁中，儘管綠軍已兵臨城下，侯家軍仍有餘裕「高築牆、廣積糧、緩稱王」；不論是承擔國家重責大任、隨時可以上場等，侯友宜都沒有把話說死，以敦厚保留內外整合空間。多年刑警經驗，生死一瞬間的本能讓侯友宜總能在槍林彈雨中找到最佳反制點，他不像空軍橫衝直撞，陸軍就是一步一腳印攻頂，隨時伺機而動。

郭台銘的空軍對上侯友宜的陸軍，就像火海和冰山的對決，看起來震懾十足，合起來卻可能水火不容；團結是唯一解方，也是最知難行易的解方。

綠營當然樂見郭侯勢均力敵、兔死狗烹，甚至跟民眾黨主席柯文哲三足鼎立，賴清德就能坐收漁翁之利；民進黨目前「7分割侯、2分打郭、1分酸柯」，讓「非綠聯盟」持續內耗，就是民進黨最大的戰略目標。

根據聯合報民調，3成4選民最不希望看到民進黨在2024總統大選勝出，「討厭民進黨」固然仍是主旋律，但誰才是吹響勝利進行曲的人選，國民黨恐怕也沒有正確答案。