新聞評論／侯防守、郭強攻 藍營冰與火內戰
國民黨總統徵召底牌即將揭曉，國民黨主席朱立倫手中只有「兩張牌」。根據本報系聯合報民調，不論新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘皆領先民進黨總統參選人賴清德，兩人勢均力敵均獲得3成2選民支持，侯防守、郭強攻，宛如一場「冰與火的內戰」；當侯、郭都能打敗對手，問題已不在於「誰會贏」，而是「如何贏」，朱立倫的結果只有兩種牌：不是好牌、就是鬼牌。
國民黨總統徵召人選本月出爐，侯友宜、郭台銘呼聲最高，兩人各獲3成2選民支持；如果國民黨完成整合，2成6力挺「侯郭配」，2成7期待「郭侯配」。藍營選民中，5成1挺侯出馬，高於擁郭的3成3；4成藍營選民支持「侯郭配」，比重高於3成3的「郭侯配」。交叉分析發現，超過4成的40歲以下選民挺郭，50歲以上選民較偏好侯。
郭、侯兩大主帥都高舉團結大旗，但兩大陣營攻勢截然不同，形同空軍對上陸軍，郭家軍在空戰聲勢浩大，還有網紅開外掛助陣；侯家軍則力求穩紮穩打，在新北本命區步步為營。
郭台銘開著戰鬥機狂轟猛炸，多點齊轟，才能在30天內炸出一片火海。他揚言解密高端、重啟核四、共機不繞台，並砲轟賴清德不敢談清廉；他也與青年、企業座談，順勢端出最拿手的經濟牌。多年經商，郭台銘「虎與狐」在江湖聞名，他深知商場如戰場，從國安、經濟直攻對手罩門，虛實兩手策略並重，從聯合報民調反映出，郭台銘空軍優勢獲得年輕、中間選民青睞，成為最大優勢。
侯友宜的重裝部隊仍藏身深溝谷豁中，儘管綠軍已兵臨城下，侯家軍仍有餘裕「高築牆、廣積糧、緩稱王」；不論是承擔國家重責大任、隨時可以上場等，侯友宜都沒有把話說死，以敦厚保留內外整合空間。多年刑警經驗，生死一瞬間的本能讓侯友宜總能在槍林彈雨中找到最佳反制點，他不像空軍橫衝直撞，陸軍就是一步一腳印攻頂，隨時伺機而動。
郭台銘的空軍對上侯友宜的陸軍，就像火海和冰山的對決，看起來震懾十足，合起來卻可能水火不容；團結是唯一解方，也是最知難行易的解方。
綠營當然樂見郭侯勢均力敵、兔死狗烹，甚至跟民眾黨主席柯文哲三足鼎立，賴清德就能坐收漁翁之利；民進黨目前「7分割侯、2分打郭、1分酸柯」，讓「非綠聯盟」持續內耗，就是民進黨最大的戰略目標。
根據聯合報民調，3成4選民最不希望看到民進黨在2024總統大選勝出，「討厭民進黨」固然仍是主旋律，但誰才是吹響勝利進行曲的人選，國民黨恐怕也沒有正確答案。
上一則
陳致中將入獄 陳水扁要上凱道行使憲法請願權
下一則
FB留言