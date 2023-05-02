為何想承擔重責大任？侯友宜曝「行政效率」是關鍵

新北市長侯友宜在新北市議會備詢。(記者張曼蘋／攝影)

新北市長侯友宜 上午在新北市議會備詢時，被問到為何會有「承擔」的意念？侯友宜說，他待新北市政府13年，當市長這4年多來非常有感，行政效率不該考慮選票壓力，權力集中在中央，中央不該考慮選票，不要考慮顏色、黨派，這樣國家才有機會，「不要擔心我做太多，做才是最重要。」

新北市議員葉元之稍早質詢時表示，最近議會很多議員對侯期待很高，因為新北400萬人口，是最大直轄市，許多人口從外縣市來，因此市民要求更高，過去侯施政滿意度高，現在國家要有更好的人出來領導，看到市長先前說願意為國家盡最大貢獻，想知道為何想做更大的事情、承擔更大的責任是什麼事情讓他起心動念？

侯說，他這一生中在工作上獲得的教育，是要奉獻給中華民國 ，他面臨槍林彈雨、走過槍戰，這也是他一生不變的價值，面對台海的問題，若沒有和平的台灣 ，人民要如何安心？

侯友宜表示，這幾年看到物價上漲等問題，他在新北市政府待13年，他當市長這4年多來非常有感，行政效率不該考慮選票的壓力，中央帶領國家，權力也集中在中央，中央更不該考慮選票，不考慮顏色、黨派，國家才有機會；新北這幾年改變了塭仔俊、五股垃圾山，「真的不要擔心我做太多，做才是最重要的。」

葉元之接著說，許多事情都卡在中央行 政效率，許多綠營執政的縣市直接撥款，藍營的就卡半天，最後受害是國家國民。

侯友宜回應，最痛苦的還是物價問題，若行政效率不趕快，公共工程一延誤，就要追加經費，往往是好幾倍，像是新北環狀線的北環段，經費從100億到172億，甚至可能要追加到更高；另外淡北道路早跟北市前市長柯文哲談好，環保署也通過環評，報到中央，日前才有進度，最少追加20幾億，其實這些都沒有必要，早點核定早點做，行政效率可以減少民眾付出成本，做好效率，帶來經濟效益更高，淡海新市鎮可以更早開發，不是只有浪費金錢，也會影響社稷。

侯友宜強調，做事不要分黨派，沒有意義，因為國家就是這麼大，若可以制度化、簡單化、明瞭化，沒有弊端不是更好嗎？ 施政者分什麼藍綠。