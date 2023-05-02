我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

為何想承擔重責大任？侯友宜曝「行政效率」是關鍵

記者張曼蘋／台北2日電
新北市長侯友宜在新北市議會備詢。(記者張曼蘋／攝影)
新北市長侯友宜在新北市議會備詢。(記者張曼蘋／攝影)

新北市長侯友宜上午在新北市議會備詢時，被問到為何會有「承擔」的意念？侯友宜說，他待新北市政府13年，當市長這4年多來非常有感，行政效率不該考慮選票壓力，權力集中在中央，中央不該考慮選票，不要考慮顏色、黨派，這樣國家才有機會，「不要擔心我做太多，做才是最重要。」

新北市議員葉元之稍早質詢時表示，最近議會很多議員對侯期待很高，因為新北400萬人口，是最大直轄市，許多人口從外縣市來，因此市民要求更高，過去侯施政滿意度高，現在國家要有更好的人出來領導，看到市長先前說願意為國家盡最大貢獻，想知道為何想做更大的事情、承擔更大的責任是什麼事情讓他起心動念？

侯說，他這一生中在工作上獲得的教育，是要奉獻給中華民國，他面臨槍林彈雨、走過槍戰，這也是他一生不變的價值，面對台海的問題，若沒有和平的台灣 ，人民要如何安心？

侯友宜表示，這幾年看到物價上漲等問題，他在新北市政府待13年，他當市長這4年多來非常有感，行政效率不該考慮選票的壓力，中央帶領國家，權力也集中在中央，中央更不該考慮選票，不考慮顏色、黨派，國家才有機會；新北這幾年改變了塭仔俊、五股垃圾山，「真的不要擔心我做太多，做才是最重要的。」

葉元之接著說，許多事情都卡在中央行政效率，許多綠營執政的縣市直接撥款，藍營的就卡半天，最後受害是國家國民。

侯友宜回應，最痛苦的還是物價問題，若行政效率不趕快，公共工程一延誤，就要追加經費，往往是好幾倍，像是新北環狀線的北環段，經費從100億到172億，甚至可能要追加到更高；另外淡北道路早跟北市前市長柯文哲談好，環保署也通過環評，報到中央，日前才有進度，最少追加20幾億，其實這些都沒有必要，早點核定早點做，行政效率可以減少民眾付出成本，做好效率，帶來經濟效益更高，淡海新市鎮可以更早開發，不是只有浪費金錢，也會影響社稷。

侯友宜強調，做事不要分黨派，沒有意義，因為國家就是這麼大，若可以制度化、簡單化、明瞭化，沒有弊端不是更好嗎？ 施政者分什麼藍綠。

侯也突然用台語喊話說，「你是什麼，才看我是什麼」，做事沒有分你我、族群跟黨派，國家需要團結，對國際詭譎情勢才可以從容面對，就怕自己不團結，不需要製造更多衝突。

新北市議員葉元之稍早質詢時問新北市長侯友宜關於2024意念。(記者張曼蘋／攝影)
新北市議員葉元之稍早質詢時問新北市長侯友宜關於2024意念。(記者張曼蘋／攝影)

侯友宜 中華民國 央行

上一則

辦台灣女網賽詐補助逾900萬台幣 「卡神」楊蕙如遭訴

下一則

邀女網友到工作室性虐待 還辯情趣：跟她「確認」過　

延伸閱讀

新聞眼╱友宜舞主秀搶眼 朱立倫意外消失

新聞眼╱友宜舞主秀搶眼 朱立倫意外消失
願當副手？郭台銘：目前只有全力爭取參選總統

願當副手？郭台銘：目前只有全力爭取參選總統
2024台灣大選最新民調 34%不希望民進黨贏

2024台灣大選最新民調 34%不希望民進黨贏
侯友宜、郭台銘各自登山難整合 拖愈久愈不利

侯友宜、郭台銘各自登山難整合 拖愈久愈不利

熱門新聞

宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回