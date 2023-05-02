新聞評論／柯文哲高喊「聯合政府」 在向誰示好？

民眾黨主席柯文哲 訪美歸台，重申要組「聯合政府」以團結台灣。對此，鴻海創辧人郭台銘笑稱，柯文哲可能還「沒睡飽」，睡幾天後講話可能比較準確。柯文哲已決定代表民眾黨角逐總統，郭台銘則仍在爭取代表國民黨 出征，三年前一度甚囂塵上的「郭柯合」，如今兩人似已分道揚鑣各奔前程。但這是否意味「藍白合」已毫無空間，則仍有待觀察。

4月迄今，柯文哲多次喊出「聯合政府」的口號，民進黨 和國民黨都毫無回應或評論。現在，他卻遭與其有過夥伴關係的郭台銘奚落，是值得玩味的發展。民進黨對柯文哲的倡議置之不理，原因不難想見：其一，民進黨已習慣了權力一把抓，怎麼可能與其他政黨「分享」權力？其二，賴清德自恃目前民調領先，無論如何輪不到排名「老三」的政黨在那裡喊價，民進黨最佳之計就是漠視。

至於國民黨對柯文哲的「聯合政府」說未作回應，情況則略有不同。第一，柯文哲參選總統雖已成定局，但國民黨內對於其他面向的在野合作似仍抱期待，因此保持口不出惡言。第二，同為在野黨，國民黨與民眾黨要爭取的都是不滿綠色執政的民眾；在兩黨支持者的界線未必全然清楚，暫時保持模糊似是較佳策略。第三，國民黨原先最擔心的是，若郭台銘與柯文哲聯手形成「郭柯配」或「柯郭配」，對藍軍將極不利；現在看來，此一擔憂似可放下。

回到柯文哲身上，他打出聯合政府的訴求，究竟目的何在？事實上，柯文哲的聯合政府倡議，曾經過三次轉折。柯文哲最初的表述是：他反對「下架民進黨」及「非綠聯盟」的說法，因為再換國民黨上台沒有太多意義。此一說法，目的明顯在與藍營保持距離，怕「藍白合」之說使民眾黨的選票被藍軍稀釋。同時，柯文哲選擇置身於「下架民進黨」的洪流之外，也有自私考量，避免使自己成為民進黨及綠營網軍的攻擊對象。

第二次轉折，則是柯文哲在訪美的僑宴上，突然說出「我本來就是綠營的」，只是看不慣民進黨在前瞻預算、防疫特別預算及軍購的胡亂撒錢，債留子孫。這次表態，他再度穿起綠外套，公開向綠營支持者示好。第三次轉折，則是他在訪美尾聲時受訪，柯文哲聲稱他若當選總統，一定會建立聯合政府並團結台灣。這一回，他想像自己是「總統當選人」，宣稱會把職位分給其他政黨，不會自己獨吞。

對厭憎藍綠惡鬥的台灣選民而言，柯文哲以團結台灣為基礎喊出「聯合政府」，固有些吸引力。但放在現實政治上看，他反對下架民進黨，又不斷向綠營靠攏，則不免讓人懷疑他過於投機，缺乏反對黨立場。他之所以主張「聯合政府」，難道只是為了向執政黨分得一官半職？更何況，台灣的政治往往是「贏者全拿」，柯文哲明知自己是「第三勢力」，不積極扮演反對角色，卻在那裡向執政者示好，這顯然是不自量力。

近期的各色民調，柯文哲皆擁有廿％上下的支持度，但這距離當選是個遙遠的路。問題在，民眾黨若不積極扎根培育人才，提出足以召喚選民積極支持的論述，最後它能在立委選舉中獲取的選票，恐仍無法突破「四趴黨」的緊箍咒。從這個角度看，「聯合政府」顯然不是一個太有魅力的號召。尤其，柯文哲主張聯合政府，又聲稱「反對下架民進黨」，如此曖昧的訴求，難道是在等待賴清德摸頭？及至關鍵時刻，只要民進黨許諾分他什麼官位，他就會帶領民眾黨奔向綠營嗎？