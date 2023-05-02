我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

陳致中將入獄 陳水扁要上凱道行使憲法請願權

台灣新聞組／高雄2日電
陳水扁、陳致中父子感情深，圖為2022高雄市議員選舉，阿扁陪兒子車隊掃街拉票畫面。(本報資料照片)
陳水扁、陳致中父子感情深，圖為2022高雄市議員選舉，阿扁陪兒子車隊掃街拉票畫面。(本報資料照片)

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁2日將上凱道，阿扁說，這是他首次行使憲法的請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。

陳致中1日晚手機沒有接聽，無法得知回應。陳水扁則於個人臉書「陳水扁新勇哥物語」發表聲明表示，2日天下午3時15分至4點，他會現身凱道，向總統府、行政院及立法院四大黨團提出訴求，針對「公職人員選舉罷免法修正草案」涉及違反比例原則一事，提出他生平第一次的請願訴求。

陳致中僅判刑1年，不符法務部防逃要點的3年以上重罪，不過該案屬於社會矚目，上周雄檢已先按北檢囑託分案，由執行檢察官訂定發監日期再寄發傳票

曾負責執行的檢察官表示，發監執行日檢察官都會審酌，執行前，除了訊問人別外，也會考量家庭、身體狀況等因素，雖然是受刑人，但也得確保人權不受侵害。他預估，若算入公文往返時間、傳票寄送等時間，預估陳致中最快可能1、2周執行，最晚可能1個月才會發監。

陳致中上個月26日確定判刑定讞將發監，同時議員職務也將遭到解職，連日來，陳水扁都保持沉默，僅曾於臉書貼出一張「哀莫大於心死」梗圖，前天上電台錄製節目，在節目直播過程，不少網友留言為他們父子打氣。

但阿扁今天將上凱道的消息，雖有網友留言「加油」，但也有不少網友說，「你的時代已經過了，如果致中真的有錯，你應該也無能為力了」。

陳水扁 檢察官 傳票

上一則

鋼鐵媽顧腦麻兒20年 詐團騙不下去：願上帝祝福妳

下一則

新聞評論／侯防守、郭強攻 藍營冰與火內戰

延伸閱讀

陳致中即將發監 阿扁2日上凱道行使請願權 訴求這理由

陳致中即將發監 阿扁2日上凱道行使請願權 訴求這理由
扁媳黃睿靚緩刑原因「難拒婆婆要求犯案」

扁媳黃睿靚緩刑原因「難拒婆婆要求犯案」
新聞評論／陳致中為母受罪 但共享Dirty Money

新聞評論／陳致中為母受罪 但共享Dirty Money
陳致中判刑1年要入監 自由空氣剩幾天？發監流程看這邊

陳致中判刑1年要入監 自由空氣剩幾天？發監流程看這邊

熱門新聞

宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回