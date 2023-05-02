陳致中將入獄 陳水扁要上凱道行使憲法請願權

陳水扁、陳致中父子感情深，圖為2022高雄市議員選舉，阿扁陪兒子車隊掃街拉票畫面。(本報資料照片)

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁 2日將上凱道，阿扁說，這是他首次行使憲法的請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。

陳致中1日晚手機沒有接聽，無法得知回應。陳水扁則於個人臉書「陳水扁新勇哥物語」發表聲明表示，2日天下午3時15分至4點，他會現身凱道，向總統府、行政院及立法院四大黨團提出訴求，針對「公職人員選舉罷免法修正草案」涉及違反比例原則一事，提出他生平第一次的請願訴求。

陳致中僅判刑1年，不符法務部防逃要點的3年以上重罪，不過該案屬於社會矚目，上周雄檢已先按北檢囑託分案，由執行檢察官 訂定發監日期再寄發傳票 。

曾負責執行的檢察官表示，發監執行日檢察官都會審酌，執行前，除了訊問人別外，也會考量家庭、身體狀況等因素，雖然是受刑人，但也得確保人權不受侵害。他預估，若算入公文往返時間、傳票寄送等時間，預估陳致中最快可能1、2周執行，最晚可能1個月才會發監。

陳致中上個月26日確定判刑定讞將發監，同時議員職務也將遭到解職，連日來，陳水扁都保持沉默，僅曾於臉書貼出一張「哀莫大於心死」梗圖，前天上電台錄製節目，在節目直播過程，不少網友留言為他們父子打氣。

但阿扁今天將上凱道的消息，雖有網友留言「加油」，但也有不少網友說，「你的時代已經過了，如果致中真的有錯，你應該也無能為力了」。