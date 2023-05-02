顏寬恆指遭構陷 中檢：已提起公訴交由法院審理

前立委顏寬恆指遭檢方羅織入罪。(本報資料照片)

前立委顏寬恒涉詐領助理費、竊佔國土、偽造文書等罪，台中地檢署上月26日偵結起訴，顏寬恒昨天召開記者會反擊，批檢察官 羅織入罪，不到1個月時間內，用兩案約談、搜索，「不是政治追殺嗎？」對此台中地檢署表示，此案已提起公訴交由法院審理，不予回應。

顏寬恒說，他3月22日登記參選立委，同月28日即被搜索，4月19日複訊、併案提出貪汙罪，接著26日不到1個月起訴，「這沒有針對性嗎？」看一下宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安，檢察官是怎麼對他們的。

顏寬恒說，林進福曾當他助理，助理費都匯進林私人帳戶，確實在地方服務鄉親，根本沒有詐領助理費問題。且他買車明明是2017年，購車款同年付清，林進福2018年1月才當他助理，助理費怎麼去付買車尾款？完全就是檢方構陷誤導。

對於使公務員登載不實部分，他說房子賣給誰屬於他的私權，林進福與買家之間金流，和他沒關係。

顏寬恒表示，前幾天他選擇沉默，不回應政治問題，如今大甲媽祖順利回鑾，他不再忍了，會捍衛清白，爭取未來為鄉親服務機會。

民進黨 立委林靜儀則說，地方早就知顏家一些狀況，只是過去會擔心，不敢多講話。這次是很多民眾提出檢舉，檢察官是在接到檢舉和陳情後蒐集證據，羅織罪名是顛倒的說法。

林進福昨也公開自己帳戶，批檢方故意將顏寬恒買車與他的助理費混爲一談。