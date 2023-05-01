賴清德提勝選後工作 和平保台不避戰

副總統賴清德 積極備戰總統大選，台中市信賴台灣之友會昨成立，他提出當選後四項工作「拚經濟、護民主、強國防、保和平」，他說，「和平保台、備戰不避戰」 才能守護台灣民主，讓中國了解民主的好處，但要有完整的民主力量，民進黨總統須高票當選、國會一定要過半，才能保台灣民主。

台中市信賴台灣之友會成立大會，現場近2000人。賴清德說，台灣隊共同為台灣打拚，信賴台灣之友會、小英之友攜手走出第一步，成立宗旨要信賴「台灣，守護台灣，壯大中華民國 台灣」。

他說，如當選總統，首要拚經濟，持續改善台灣投資 環境，與世界理念相同的國家簽定自由貿易與投資保障協定。第二是護民主，他比較前總統馬英九訪大陸、蔡總統出訪邦交國，馬走回過去，不理會多數國民反對統一、不接受九二共識，而蔡迎向未來，是兩條截然不同的選擇，也是2024重大抉擇。

第三是強國防，台灣須提高國防力量，捍衛國家與區域安全，以備戰來避戰。第四是保和平，歐美日韓都意識到共產黨威脅，台灣要和平保台，要中國了解，如對台發動戰爭，台固然直接受害，掀起全球的災難也非中國可承受。