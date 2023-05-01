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聯合報總統大選民調…藍綠白都能找到贏的密碼

記者 王茂臻
民進黨參選人賴清德強調和平保台，以備戰來避戰。要守護台灣民主，總統得票新高、立委得過半。(記者劉柏均／攝影)
民進黨參選人賴清德強調和平保台，以備戰來避戰。要守護台灣民主，總統得票新高、立委得過半。(記者劉柏均／攝影)

本月國民黨即將推出總統參選人，民眾黨主席柯文哲也會在本月正式宣布參選，加上已確定獲民進黨提名的副總統賴清德，在上半年結束前，三黨的總統候選人都可望就定位，本報系聯合報在這個關鍵時刻做民調，藍綠白都可以在數據中找到贏的密碼。

對民進黨而言，從南投立委補選後的聲勢反彈，從民調數字看來已是利多出盡。在藍綠對決的態勢下，賴清德都無法贏鴻海創辦人郭台銘或新北市長侯友宜；在最有可能出現的藍綠白三方戰局中，侯與郭不論誰出線，仍可以跟賴戰成平手。民調印證了柯文哲所言，他有決定2024誰當選總統的實力，近月來民進黨與賴清德對柯砲火零星，「尊柯」就是賴清德贏的密碼。

對國民黨而言，今年迄今未能延續九合一勝選的氣勢，值得慶幸的是侯、郭都有跟民進黨一戰高下的能力，即便三腳督格局下的戰局吃緊，但民調反映著「討厭民進黨」的基本盤仍在，就看國民黨主席朱立倫能否完成他的造王者任務，還有侯友宜與郭台銘在提名確認後能否真的合作。

對柯文哲而言，他若無法在總統選前讓自己的民調位居第二位，投票上的棄保效應是有可能出現，選民在總統、立委與政黨票的分裂投票，將讓明年大選的結果複雜化。柯文哲想的是自己要當選、立委與政黨票也要大有斬獲，但現實的狀況下是柯與民眾黨無法在三者都占優勢，就看柯最終怎麼形塑自己與政黨的「贏」。

這份民調還透露出更多「贏」的線索。首先，民眾可能已對兩岸話題麻痺，對國民黨與民進黨的兩岸政策偏愛程度幾乎打平，換言之在此議題上回歸各自的基本盤，藍綠在此議題上都討不到便宜。

另一方面，此次民調中有44%不挺民進黨的2025非核家園，顯示在經歷過多次停電、排碳空汙與電價上漲後，民眾對蔡政府與民進黨的非核家園投下了不信任票，僅33%支持非核家園，還低於民進黨的基本盤。郭台銘或許已看到此趨勢，他明確表態挺核四，這將給侯友宜帶來新的壓力，侯必須說清楚，他的能源政策跟民進黨有什麼不一樣。

有意代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜。(本報資料照片)
有意代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜。(本報資料照片)
有媒體民調表示，民眾黨主席柯文哲（右）若棄選2024大選，與郭台銘（左）組「郭柯...
有媒體民調表示，民眾黨主席柯文哲（右）若棄選2024大選，與郭台銘（左）組「郭柯配」，或是表態支持郭台銘選總統，可能是最強組合。(本報系資料照片)

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