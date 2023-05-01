聯合報總統大選民調…藍綠白都能找到贏的密碼

民進黨參選人賴清德強調和平保台，以備戰來避戰。要守護台灣民主，總統得票新高、立委得過半。(記者劉柏均／攝影)

本月國民黨即將推出總統參選人，民眾黨主席柯文哲也會在本月正式宣布參選，加上已確定獲民進黨 提名的副總統賴清德 ，在上半年結束前，三黨的總統候選人都可望就定位，本報系聯合報在這個關鍵時刻做民調 ，藍綠白都可以在數據中找到贏的密碼。

對民進黨而言，從南投立委補選後的聲勢反彈，從民調數字看來已是利多出盡。在藍綠對決的態勢下，賴清德都無法贏鴻海創辦人郭台銘或新北市長侯友宜；在最有可能出現的藍綠白三方戰局中，侯與郭不論誰出線，仍可以跟賴戰成平手。民調印證了柯文哲所言，他有決定2024誰當選總統的實力，近月來民進黨與賴清德對柯砲火零星，「尊柯」就是賴清德贏的密碼。

對國民黨而言，今年迄今未能延續九合一勝選的氣勢，值得慶幸的是侯、郭都有跟民進黨一戰高下的能力，即便三腳督格局下的戰局吃緊，但民調反映著「討厭民進黨」的基本盤仍在，就看國民黨主席朱立倫能否完成他的造王者任務，還有侯友宜與郭台銘在提名確認後能否真的合作。

對柯文哲而言，他若無法在總統選前讓自己的民調位居第二位，投票上的棄保效應是有可能出現，選民在總統、立委與政黨票的分裂投票，將讓明年大選的結果複雜化。柯文哲想的是自己要當選、立委與政黨票也要大有斬獲，但現實的狀況下是柯與民眾黨無法在三者都占優勢，就看柯最終怎麼形塑自己與政黨的「贏」。

這份民調還透露出更多「贏」的線索。首先，民眾可能已對兩岸話題麻痺，對國民黨與民進黨的兩岸政策偏愛程度幾乎打平，換言之在此議題上回歸各自的基本盤，藍綠在此議題上都討不到便宜。