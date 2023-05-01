新聞眼／高層選舉考量 國防部擋得住？

「潛艦國造」名之為國軍整體防衛需求的重中之重，但實際上的主導者，就是國安會諮詢委員黃曙光，說整項業務是黃「一個人的武林」，也不為過。

半年來陸續傳出建造單位意欲先行編列後續艦量產預算 的訊息，軍方已是第二度否認。但來自建造第一線的相關說法，並非空穴來風，高層若欲藉此加持選情，國防部 擋得住「國安單位」的需索？

潛艦國造有三方，國防部、海軍為業主，黃曙光率所屬團隊主導建造技術整合；台船承造。長期以來，國防部與海軍表面支持政策，但採理性「防弊」態度，對原型艦測試順利與否，抱持觀望，須待現實試金；而承造的台船，動員產線全力支援，但過程間台船既有船務工程思維遭到衝擊，與黃曙光團隊目標相同，卻非屬同路。全案真正為成敗負責者，就是黃曙光一人。三方各有心思與堅持，對政策有不同解讀角度。

潛艦國造是蔡政府「國防自主」政策的頭牌產品，後續艦預算先行編列與否，在政治上有預示選後龐大量產資源分配的意涵，能為當局加持選情，與國安團隊接軌的政策首腦承當局構想，潛艦國造在選情關鍵之際，自然須發揮為政治服務的最大能量。但後續艦投入與否，國防部以把關者而言，自須等待原型艦改善缺點、通過戰測，再行投資 後續艦。

今天5月1日，參謀總長由原海軍司令梅家樹接任，同時接管預算分配與建案大權，現階段正是國防部內部分配明年度預算案額度的關鍵期。依美方透過國安、外交單位「主導」岸置魚叉飛彈採購前例，國防部能否繼續堅持立場，有待後續觀察。