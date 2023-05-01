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國造潛艦未測 後續艦擬先編預算 立委反對 專家批取巧

記者洪哲政╱台北1日電
國防部4月30日表示，國造「潛艦二至八艘後續艦」案，將待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策。圖為海龍潛艦。(本報資料照片)
國防部4月30日表示，國造「潛艦二至八艘後續艦」案，將待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策。圖為海龍潛艦。(本報資料照片)

國安單位陸續安排學者、立委進入台船海昌廠，實施機密考察，參觀正在組裝中的IDS國造潛艦原型艦，陸續釋出擬於明年優先編列第二艘後續艦的行政作業費等訊息。立委對此表達反對，認為潛艦國造應按部就班，在未確定原型艦能否通過嚴格測試，不需先編後續艦作業費。

透過機密考察，目前主導潛艦國造的國安團隊，釋出訊息包括潛艦國造原型艦進度提前，且潛艦靜音效果佳，有能力在今年9月正式下水；而行政院正進行明年度預算概算匡列作業，正和國防部討論後續安排，並擬於明年度國防部預算案中，先行編入第二艘後續艦行政作業費用，

至於第二到八艘後續艦預算，初步規畫，包括：編列特別預算，或分「二艘、二艘、三艘」、「三艘、二艘、二艘」，或是「二艘、三艘、二艘」等分階段編列等四種可能方案；並稱國防部正與行政院協商，呼籲外界支持。

但對相關訊息，國防部不買帳。國防部戰規司昨天表示，潛艦國造後續艦量產尚在投資建案作業中，未進入預算編列階段，外界臆測與事實不符。台船私下也否認相關說法。

曾參與IDS原型艦機密考察的國民黨立委馬文君，反對先編列後續艦行政作業費用。她表示，原型艦還有漫長且項目繁多的測試作業，須就缺點一一進行調控校正，「為什麼這麼急著要編後續艦行政作業費？」她呼籲，潛艦國造必須按部就班，作完測試，確定符合作戰需求，再討論後續艦量產。

學者認為，蔡政府試圖技巧性地讓預算總額龐大或比較具爭議的預算計畫，在立法院「頭過身就過」，因此反對在國造原型艦測試還未完成前，藉此先取得立法院對後續年度量產預算的授權。

國家政策研究基金會副研究員揭仲認為此舉並不妥當，因為國造潛艦原型艦要到2024年5月才會正式下水，相關作戰測試就算一切順利，最快也要2025年5月才能完成；蔡政府在原型艦都還未正式下水前，就急著編列後續的量產預算，不管先編多少艘或是否編列特別預算，都會使預算編列內容無法具備基本的精確度，讓立法院在審查時缺乏可靠依據。

根據海軍司令部正式提交立法院的「潛艦國造─第二階段原型艦籌建」計畫期程，是2023年完成「封殼」及「豎桅」，2024年5月「下水」，11月交艦。

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