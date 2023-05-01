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黑白集／蔡執政7年愛補貼 已是重度成癮者

黑白集
勞動部應付產業缺工，砸10億元台幣鼓勵2萬名勞工投入觀光、旅宿、物流等產業。圖為示意圖。（記者胡經周／攝影）
勞動部應付產業缺工，砸10億元台幣鼓勵2萬名勞工投入觀光、旅宿、物流等產業。圖為示意圖。（記者胡經周／攝影）

台灣第一季經濟成長率為負3.02％，是金融海嘯以來最差表現。已連兩季負成長，蔡政府仍毫無警惕，繼續粉飾太平。勞動部最近砸10億元（台幣，下同，約3251萬美元）經費，要鼓勵2萬名勞工投入觀光、旅宿、物流等產業，每人每月可多領1.3萬元。蔡政府對補貼的愛好，還真是「孜孜不倦」。

蔡政府官員決策，幾已到了不補貼即無計可施的地步。農漁產品過剩，政府砸錢補貼外銷；蛋荒嚴重，進口高價蛋補貼差額；電價不敷成本，寧讓台電虧錢再由政府補貼；鼓勵生育政策，則是各色補助撒了又撒。三年疫情，政府已對特定產業及勞工發出上千億補貼；如今勞動部應付產業缺工，依舊只有這一招。

可以說，蔡政府已是補貼的「重度成癮者」。發展經濟不固本培元、不高瞻遠矚，卻用補貼「打雞血」求速效，根本是「巫毒經濟學」。勞動部最近拿就業安定基金的錢去補助高雄25淑女等活動，備受批評，還不知悔改。這次要補貼的「缺工產業」，原本就是薪資條件太差才招不到人；現在政府撒錢幫業者招工，其實就是變相補助業者，對經濟發展有幫助才怪！

蔡英文執政七年下來，台灣已快變成「補貼共和國」。行政院撒過三倍券、五倍券及6000元現金，也都宣稱能活絡經濟，結果只換得經濟負成長。政府除了自我麻痺，只是在催眠百姓吧！

勞工 觀光 就業

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