柯珊配沒譜？黃珊珊先說「沒參選計畫」又改口

北市前副市長黃珊珊稱會全力支持柯文哲參選2024。（記者劉懿萱／攝影）

民眾黨主席柯文哲 日前率團到美國參訪，北市前副市長黃珊珊也隨同出訪，4月28日才剛回國，黃便馬不停蹄辦新書發表會，不少支持者到場，甚至有民眾直問黃珊珊是否會與柯文哲搭檔參選總統。黃先說，還沒有參選的計畫，但隨後改口稱會全力支持柯文哲參選2024，至於角色、方式、狀況會依選舉需求配合。

黃珊珊4月30日辦新書發表會，不少支持者到場，有民眾也直接問黃珊珊，是否會成為柯文哲參選總統的副手？黃說，她還沒有參選的計畫，但停頓兩秒後改口稱會全力支持柯文哲參選2024，至於角色、方式、狀況會依選舉需求配合，會盡全力、吃奶力氣來做。

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媒體也追問柯珊配的可能性，黃說，現在時間還早，認為選舉最主要是要把想法提出來，而不是一天到晚誰配誰，自己剛也提到台灣面臨這麼多問題，誰可以提出相關解答比較重要。至於柯文哲是否會找不到人搭檔？黃說，不管用什麼樣角色自己都會全力協助柯。

另外，黃珊珊接任柯文哲2024競選總幹事，被問及幕僚、戰將準備如何，她說。柯本來就有相關的競選組織，會繼續盡全力打這場選舉，並爭取和集結各方力量。

至於民進黨 主席賴清德 近期搶攻年輕人選票，柯有什麼計畫爭取？黃認為，選票不是用搶的，而是要了解年輕人目前的狀況、需求，面對他們的困難應該要解決的，而不是拿到選票後就把他們丟掉，選的時候又要把他們搶掉，而柯文哲一直都很關心、了解年輕人，不需要搶。

不過黃珊珊也說，大選不會只有一個族群，年輕人族群本來就是民眾黨占優勢，但其他個族群也都要盡量去爭取。