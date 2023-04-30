黃珊珊：台灣應備戰 但不求戰

北市前副市長黃珊珊4月30日辦新書發表會。（記者劉懿萱／攝影）

北市前副市長黃珊珊4月30日辦新書發表會，致詞提到台灣應做好備戰準備，但台灣不求戰，也不能把命運交給別人，並把自己保護好，美國派兵救台灣效益才高。至於自己的下一步，黃笑說要去練跑，參加21K的半馬，她也直言放不下去年市長選舉的34萬票，不過一旦想就會勇敢地去做。

黃珊珊在新書發表會上分享，去美國21天參訪4個城市的所見所聞，她說從國外看台灣，比從台灣看自己是不一樣的，參訪美國的過程中，她體認到是保持台灣安全、做好該做的事，台灣應該要備戰 ，但台灣不求戰，把自己保護好，讓美國覺得派兵救台灣符合利益。

黃珊珊說，今年她終於離開台北市到美國、全台走一遭，面對變局很大的世代，包括淨零碳排、全球失業率，都需要一起面對，像是備戰台北市過去在萬安演習時，將防空避難室全部清出來，並放在APP上讓民眾知道距離他們最近的避難室在哪，但其他縣市只有一個里做示範，她認為應該選擇扎扎實實做事的人，而非只會喊口號的人。