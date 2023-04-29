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馬英九籲兩岸避戰對話 綠批頭殼壞掉 藍批綠「製造仇恨」

記者林銘翰、記者鄭媁／台北報導
前總統馬英九結束希臘德爾菲經濟論壇行程清晨搭機返台。（記者葉信菉／攝影）
前總統馬英九結束希臘德爾菲經濟論壇行程清晨搭機返台。（記者葉信菉／攝影）

馬英九29日表示，民進黨政府應該確實遵照「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」推動兩岸關係，民進黨立委許智傑反批，馬英九真的是頭殼壞掉，完全搞錯重點，因為破壞和平的麻煩製造者就是中國。

國民黨立院黨團書記長謝衣鳯則說，馬英九的言論都是依據中華民國憲法增修條文，民進黨政府在國內製造仇恨、製造對立，把事件演變成選戰工具，不可取。

馬英九結束「德爾菲經濟論壇」行程搭機返台，他上午在桃園機場受訪時說，呼籲各方敦促兩岸進行避戰對話以謀和平，要求民進黨政府確實遵照「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」推動兩岸關係。

許智傑受訪時批評，馬英九真的是頭殼壞掉，完全搞錯重點，因為破壞和平的麻煩製造者就是中共，堅持死守臭酸的九二共識、跪求中共無法換來和平，未來需要結合世界民主聯防，才能嚇阻中國犯台。

報導指出，謝衣鳯表示，任何國民在國外遭受不平等待遇，相信駐外單位都應該給予協助，更何況是卸任元首。馬英九在希臘參加國際會議，這也是在幫國家增加國際能見度，我國駐外單位沒有協助馬英九改回正確頭銜，反而民進黨政府在國內製造仇恨、製造對立，把事件演變成選戰工具，這是不可取的。

馬英九 民進黨 中華民國

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