母娘文化季遶境 蔡總統、蔣萬安扶轎

「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」由總統蔡英文（中）、台北市長蔣萬安（右）、內政部長林右昌（左），扶轎起駕。(記者林俊良／攝影)

台北市松山慈惠堂昨天舉行「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，蔡英文總統、台北市長蔣萬安、內政部長林右昌同台一同扶鑾轎起駕。蔣萬安說，遶境會經過信義區、松山區、中山區以及南港區，沿途供民眾躦轎底消災祈福，讓大家體驗充滿在地特色的信仰及廟會活動。

上百位信徒頂著大太陽，一早就聚集在松山慈惠堂前，等待起駕儀式開始，沿途有不少人在路邊等待神轎經過，30多度的高溫 也曬不乾民眾熱情。

蔡總統表示，母娘文化季真的很熱鬧，感謝松山慈惠堂及所有投入的夥伴，共同推廣台灣的宗教文化，也要特別感謝慈惠堂發揚母娘的慈悲精神做公益，為台灣社會帶來正面能量。5月1日起疫情 等級降階，逐漸恢復正常生活，台灣要加速拚經濟、拚觀光 。

蔡總統指出，今年第一季來台的觀光客已超過100萬人次。她也要藉這個機會邀請世界各地的觀光客來台灣旅遊、享受美食、參加遶境活動，體驗台灣多元的文化慶典。今天一起參拜，祈求母娘保佑台灣風調雨順、國泰民安，並祝福今年的遶境活動圓滿成功。

蔣萬安致詞時說，母娘文化季不只有萬人進香活動，還有保民遶境以及弘揚母愛音樂會，讓所有信眾感受到母娘救世的精神，這次遶境沿途供民眾躦轎底消災祈福，同時也會定點發放台北母娘結緣品，讓大家體驗充滿在地特色信仰及廟會活動。

蔣萬安說，母娘文化季從2008年舉辦到現在，深受各界的喜愛以及肯定，松山慈惠堂在台灣的母娘文化信仰，扮演非常重要的角色。最後蔣萬安感謝松山慈惠堂郭葉子堂主，以及松山慈惠堂李瑞彬總策劃，共同讓母娘文化季越辦越好，參與信眾越來越多。