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新聞評論／合庫斷尾求生 斷不開賴清德的責任

聯合報社論
立委王鴻薇28日在國民黨立法院黨團舉行「再揪合庫董事長雷仲達！王鴻薇痛批：「任內壓醜聞！離席想高升！」記者會。(記者黃義書／攝影 )
立委王鴻薇28日在國民黨立法院黨團舉行「再揪合庫董事長雷仲達！王鴻薇痛批：「任內壓醜聞！離席想高升！」記者會。(記者黃義書／攝影 )

國民黨立委王鴻薇揭發合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興濫用私人、「合庫變綠庫」等弊端，蔡見興旋即請辭獲准。但相關爭議並未停歇，甚至有向上延燒之勢。內定接任兆豐金董事長的現任合庫董事長雷仲達，也被爆出長期包庇蔡見興。蔡見興請辭，顯是為避免影響賴清德的總統選情；然如此「斷尾求生」，就能免除賴清德的責任嗎？

從王鴻薇揭發的內幕觀之，「人事酬庸」恐怕僅是合庫AMC醜聞中最「微不足道」的部分。蔡見興把兒子、外甥、生意夥伴的女兒，甚至自己傳聞中的「小三」，都拉進公司，根本是把合庫AMC當成了「家族事業」。

尤有甚者，在蔡見興任內，合庫AMC承辦都更危老代墊業務，核准對象多以高雄、親綠企業為主，甚至毫不避嫌，或核款給公司親信家人，或為特定企業修改內規放寬核款標準，致使「合庫變綠庫」，數十億公股行庫的資金，就成了親綠企業資金調度的小金庫。

蔡見興能隻手遮天，歷四年才東窗事發，令人匪夷所思。但抽絲剝繭，進一步釐清背後政商網絡，才知情況並不單純。不僅蔡見興是綠營人士，其「生意夥伴」李木欣、李木吟兄弟，也是高雄市長陳其邁競選時的後援會會長。而其核款對象更不乏具親綠政商媒背景，他們透過良好政商關係，在高雄「獵地」、變更土地、大搞都更案，在地方早已不是新聞。

蔡見興於2018年被任命為合庫AMC董事長，時值民進黨高雄市長初選結束；外界認為，由於蔡見興在初選時並非支持陳其邁，因此此酬庸案有平衡派系、化解選舉恩怨的用意。現在外界才知道，原來「酬庸不只是酬庸」；後續運作更牽涉到民進黨各方人馬，所謂的「平衡派系」、「化解選舉恩怨」，原來是「讓各派系都發大財」。

王鴻薇爆料指稱，蔡見興相關爭議在合庫內早被檢舉，但都遭合庫董事長雷仲達壓下未處理。其實雷仲達也與陳其邁關係匪淺，兩人既是民進黨「凱達格蘭學校」同期同學，陳其邁擔任高雄代理市長時，又找雷仲達擔任財政局長。可以說，雷仲達維護的，恐不僅是蔡見興而已，更是整個「高雄綠色都更集團」的利益。

在案件剛被揭發時，蔡見興還稱「絕對禁得起檢驗」，合庫則稱「一切合法」，護航意味甚濃。不過短短一天後，合庫就宣布蔡見興「因生涯規畫請辭獲准」。如此火速處理，當然是基於此案牽涉甚廣，民進黨唯恐影響明年總統、立委選情，才快刀斬亂麻，迅速讓蔡見興下台止血。

然蔡見興2018年獲任命為合庫AMC董事長時，已超過65歲年齡上限，因此是由財政部報行政院專案核准，當時的行政院長就是賴清德。而雷仲達是在2017年11月被任命為合庫董事長，同樣是在賴清德行政院長任內。無論賴清德是識人不明，或者明知背後關係仍堅持任用，又或有其他不為人知的內幕，賴清德都難辭其咎。

而此案揭露高雄都更背後錯綜複雜的政商糾葛，更顯非個案。綠營牽涉其中者甚多甚廣，賴清德歷任黨政要職，豈能不知？如今要競選總統大位，又豈能不對此表態，宣示與不正當的政商關係和利益糾葛劃清界線，並且依法嚴辦？

合庫AMC案，蔡見興「請辭獲准」，依民進黨慣例，很可能就此全身而退。近來地檢署檢察長人事大搬風，輿論懷疑背後有選舉考量；能否釋疑，此案恰好是最佳觀察點。如果不聞不問，檢調也就難逃「為選舉辦藍不辦綠」的質疑了。

賴清德 民進黨 財政部

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