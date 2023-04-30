柯文哲國政白皮書聚焦「三安」 5．20正式宣布參選

民眾黨主席柯文哲（前）29日前往台中參與大甲媽祖進香，為了前進總統府去接地氣。民眾黨表示，柯文哲所說的是會展開相關幕僚作業，作業完成後將擇期領表、登記，並非馬上就登記。（記者黃仲裕／攝影）

民眾黨主席柯文哲 結束訪美行程，近期將完成黨內總統初選登記，據了解，柯文哲將在5月20日正式宣布參選總統，發表參選宣言，闡述參選理念及未來施政方針。民眾黨人士透露，柯文哲的國政白皮書也已完成草擬，內容聚焦「三安」包括國家安全、人民安全、產業安全等領域，預計在柯宣布參選後舉辦座談會對外發表。

柯文哲近日將完成黨內初選登記作業，民眾黨人士說，雖然還是要循程序經過黨內初選，但幾乎能確定就是柯文哲出線，不會有其他人選參選。柯文哲會按部就班進入選舉節奏，待完成初選程序後，正式啟動選戰模式，預計5月20日舉行參選發表會，展現問鼎2024大位的決心。

根據民眾黨總統提名 時程規畫，4月27日至5月8日領表登記，5月9日若超過一人登記，進行協調或初選，5月17日中央委員會確認後，於當天公告總統提名人。

據了解，柯文哲訪美前，黨內智庫參照專家學者意見，擬定民眾黨的兩岸及美中台相關論述，已完成柯文哲的國政白皮書草擬，初稿將聚焦國家安全、人民安全、產業安全等領域，柯正式宣布參選後，白皮書將分階段對外公開。

黨內人士說，民眾黨也規畫一系列國政白皮書座談會，首場預計5月底、6月初舉行，主軸鎖定產業安全，至於兩岸及外交則定調為「兩岸和平、台灣自主、備戰不畏戰」。