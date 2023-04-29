郭台銘拋政見：推動AI產業及師資、基本上贊成重啟核四

鴻海創辦人郭台銘（圖中）正積極爭取國民黨總統參選人徵召提名，29日在台北三創生活館舉行座談。（記者程遠述／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 積極爭取國民黨總統參選人徵召提名，29日在台北三創生活館舉行座談。郭台銘表示，台灣在AI (Artificial Intelligence，人工智慧)領域發展太晚，若當選總統將會力推AI展業、強化AI教育 。郭台銘也指出，他支持以核能來發電，「基本上贊成重啟核四」，且會規劃以AI輔助操控，做安全管理。

郭台銘29日舉行全台巡迴講座第二場，現場坐滿600位支持者，不斷有民眾喊「徵召必勝」並鼓掌歡呼。郭台銘表示，國家發展應有遠見，50年前台灣發展台積電打造晶片產業，才有現在一席之地，而現在則是談AI的關鍵時刻，台灣在此領域的發展已太晚。

郭台銘指出，台灣已經半個世紀沒有長遠產業政策，現在的總統、行政院長「他們知道接下來該發展的重點科技與產業項目嗎?」，而下世代科技無論是電動車、健康醫療、機器人、能源技術、環保、農業與糧食科技、低軌衛星通訊技術等，AI 都會是新科技核心發展的平台。

郭台銘也舉自己和哈佛大學醫學院長及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的合作經驗表示，他認為政府失職，台灣現應落實AI產業投資及AI教育建設、師資等，如他當總統，他有信心將台灣打造成科技島。

郭台銘也表態指出，他支持以核能來發電，且對於重啟核四「基本上贊成」。

郭台銘說，核能發電是世界趨勢，包括日本都認為核能是便宜捷徑，已在地震核災後總結下一代核能發電的技術，未來若自己上台，一定會運用人工智慧的技術，來確保核能安全無虞才會啟動。