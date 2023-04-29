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藍白合破局？ 柯文哲宣布參選總統 朱立倫喊團結

台灣新聞組／台北29日電
民眾黨主席柯文哲（中）28日結束訪美行程抵台。(記者季相儒／攝影)
民眾黨主席柯文哲（中）28日結束訪美行程抵台。(記者季相儒／攝影)

民眾黨主席柯文哲結束訪美昨天返抵台灣，被問到「什麼時候領表登記」？他答「我明天就去處理」，報名後等黨內審核通過會舉行記者會宣布，「應該520前」。對「藍白合」，民眾黨立委張其祿表示是「空氣議題」，但國民黨主席朱立倫重申「團結目標不改變，合作決心堅定」；而對於柯文哲「組聯合政府團結台灣」，鴻海集團創辦人郭台銘則酸「等他睡飽了再來說，會比較準。」

根據民眾黨總統提名公告，4月27日到5月8日，是民眾黨總統初選領表登記，5月17日公告提名人。柯文哲昨天一下飛機，便在機場表示自己「明天就去處理（參選總統一事）」。不過民眾黨事後發表聲明指出，柯文哲的意思是「會展開相關幕僚作業」，作業完成後會擇期登記，後續有相關進度將再對外公告。

國民黨主席朱立倫日前指郭台銘、新北市長侯友宜、柯文哲都是最強戰隊，柯文哲昨天表示，他一開始就覺得不要讓台灣陷入藍綠兩極對抗的泥淖，因此不贊成下架民進黨、非綠聯盟等口號，「台灣應該團結、不再分裂」。

柯文哲說，目前的講法都還是看得出雙方仍是兩極對化的概念，但台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，剩下一半可以成就一個完整的國家，強調他還是主張聯合政府、團結台灣。

民眾黨立委張其祿直言，柯文哲從卸任台北市長後，一直在為競選總統做準備，柯自己也說過「不選才是新聞」；且國民黨至今並未針對總統大選與民眾黨接觸或討論過，且連自己的候選人都沒定案，時程上反而是落後的；民眾黨制度已經定好，相關期程也擬定，會照制度做該做的事。

不具名國民黨立委表示，除非藍營總統候選人的民調到達四成，民眾黨才較可能「被整合」，但目前藍白合作的機會很小。國民黨輔選人士則表示，黨中央還是會維持整合非綠、團結以求勝選最大機會的基調，艱困選區及其他議題等的合作空間；他認為總統提名底定後，雙方才有機會談。

郭台銘及侯友宜都是2024年國民黨總統可能提名人選，地方選邊站，郭台銘昨酸柯文哲「組聯合政府團結台灣」，另對新北市長侯友宜「中華民國是杯子，台灣是水」的兩岸論述，郭強調只要兩岸和平，不要兵戎相見，什麼理論其實都不重要。

郭台銘應彰化縣議會議長謝典林邀請，首度進入地方議會直接與縣議員座談，雖說他自稱是談「國事」不是談「選舉」，卻充滿濃濃選舉味。

鴻海創辦人郭台銘（中）28日拜訪彰化縣議會議長謝典林（右），與挺侯立委謝衣鳳（左...
鴻海創辦人郭台銘（中）28日拜訪彰化縣議會議長謝典林（右），與挺侯立委謝衣鳳（左）互動微妙。(記者黃仲裕／攝影)

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