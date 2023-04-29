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王鴻薇再爆 合庫前董原定超齡高升 批把公銀當養老院

台灣新聞組／台北29日電
立委王鴻薇（右）28日在國民黨立法院黨團舉行記者會，要求行政院在未完成合庫AMC調查前，不可發布雷仲達的升遷人事。(記者黃義書／攝影)
立委王鴻薇（右）28日在國民黨立法院黨團舉行記者會，要求行政院在未完成合庫AMC調查前，不可發布雷仲達的升遷人事。(記者黃義書／攝影)

國民黨立委王鴻薇28日舉行記者會，再揭前合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任內聘用小三，以聘用特約醫療人員為由，聘其擔任機要秘書，爾後擔任副理，負責管理行程。合庫董事長雷仲達任內，壓下基層檢舉，雷本被傳內定擔任兆豐金控董事長，卻因AMC醜聞案，人事令暫被擱置。

對此合庫表示，先前就已檢視匿名檢舉人所提供的照片及錄影檔案，因為多是在戶外場合如大樓門口、騎樓、街道等的「一般社交互動」，所以很難認定有不當關係。

王鴻薇表示，根據「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，出任年齡不應該超過65歲，不論屆滿與否，年滿68歲即應更換；雷仲達已70歲，民進黨是將公股銀行當作養老院

王鴻薇表示，她爆料的內容皆由內部員工提供，且資料早提供給總行，但都不了了之。她在27日傍晚收到針對2019年蔡見興遭檢舉與小三的關係、不適任的聘任之調查報告。報告上稱，蔡在台北無置產，故「以友人經營的旅館為住所」，與被指小三的黃姓女子「住在同學家，不方便時會於該旅館租用另一間房」，「雖有兩人共同進出旅館照片，但旅館房間眾多，無法判斷兩人有不正常男女關係」。她直批，這種離譜理由敢給？

王鴻薇表示，雷仲達與高雄市長陳其邁，皆為民進黨「黨校」凱達格蘭學校同期的同學；陳當代理市長時，將雷從中央銀行挖去擔任高雄市財政局長，「有了雷仲達，高雄幫出事才能高枕無憂」。

曾任金管會主委的國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，不光是雷仲達年紀已不合要點規定，現任兆豐金控董事長張兆順也是如此，民進黨執政讓國營事業非常老化，儼然是養老院。至於是否違法，曾銘宗坦言，民進黨政府總是會經過行政院核定，「他們會認為是合法，但即使經過行政院核定也是不合理」。

旅館 民進黨 養老院

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