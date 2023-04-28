郭台銘說跟侯友宜兄弟登山 籲選民挺勝出者

郭台銘演講表示，「我反對台灣變成亞洲的彈藥庫，要變成亞洲的科技島」。(記者余采瀅／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘 昨天上午到東海大學演講，面對徵召參選議題，他說跟新北市長侯友宜 是兄弟登山，在國民黨 主席朱立倫領導下公平競爭，在各自領域提出對台灣願景看法，爭取所有年輕與中間選民，最後無論誰勝出，一定盡全力團結、支持勝出的人，贏得2024年總統大選。

郭台銘表示，很多人說他不是政治人物，不會選舉，但台灣人要不要改變？郭台銘演講會場擠滿200人。他說，年輕人是國家、社會與科技的未來，沒有年輕人就沒有未來，「我們辛苦半天就是為了他們」，所以他要多花點時間跟年輕人在一起，對大學生演講。

「台灣是我唯一的家…」郭台銘說，台灣是個美麗的地方，他深知只有把台灣治理好，才能使這個家不會變成只有心在那裡、人卻無法在那裡生活的地方；他和家人都在台灣生活，他想為台灣帶來更多機會，「我是個有效率CEO」。

他說，攻打台灣不是大陸首要之務，「如果我當選，共機就不會來了」。他還表示，我們的政治人物對未來的科技一點都不了解，只會與美國軍方與國防打交道，買很多武器進來，「我反對台灣變成亞洲的彈藥庫，要變成亞洲科技島」。