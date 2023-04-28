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朱立倫：國民黨5月完成總統提名 高層：應在5/20後

台灣新聞組／台北28日電

國民黨何時徵召總統參選人？黨主席朱立倫昨明確表示「5月會完成作業」。藍營高層表示，徵召時間應會在5月20日後。據了解，鴻海創辦人郭台銘日前與國民黨立委餐敘後，已有支持新北市長侯友宜的立委計畫邀國民黨中常委及立委與侯一聚，藍營人士形容郭、侯進入「搶人大戰」。

國民黨將採徵召方式決定總統人選，朱立倫昨天表示，主要候選人都準備好了，會在合適的時間，進行提名。國民黨立法院黨團總召曾銘宗在立法院接受媒體聯訪時表示，他預估徵召時間大概是5月20日左右，但還沒有完全確定。

藍營總統人選，黨內對新北市長侯友宜有高度期待，有藍營高層表示，雖然朱立倫徵召侯友宜的態度明顯，但既然郭日前叫牌喊出「給我30天」，新北市議會也要到5月15日才完成總質詢，還要等民眾黨主席柯文哲返台後，雙方見個面談一談，因此徵召時間應會在5月20日之後。

侯友宜昨被問及傳出國民黨5月17日提前徵召他，是否因為整合在野勢力沒那麼容易？他說，現在議會備詢時間，還是以市政為主，對黨任何規畫、步驟，程序並不了解，但一切尊重。媒體追問，是否帶職參選？侯說，現階段會關注新北所有工作，尤其備詢期間，與議員就市政議題充分溝通討論。

黨內立委陳玉珍不滿侯四大公投時的發文，並直言「感覺像被同志背刺」。侯說，大家對很多議題也許有不一樣看法，都尊重，更重要的是要團結，放下對立跟衝突。

據了解，陳玉珍公開表態挺郭，日前宴請12位藍委吃飯，其中不乏曾公開挺侯者。國民黨立委透露，有藍委計畫邀請國民黨中常委與侯友宜餐敘，也有許多藍委串聯與侯一聚，預期會出席的人不會少，氣勢絕對不會輸。

國民黨 侯友宜 提名

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