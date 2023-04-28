朱立倫：國民黨5月完成總統提名 高層：應在5/20後

國民黨 何時徵召總統參選人？黨主席朱立倫昨明確表示「5月會完成作業」。藍營高層表示，徵召時間應會在5月20日後。據了解，鴻海創辦人郭台銘日前與國民黨立委餐敘後，已有支持新北市長侯友宜 的立委計畫邀國民黨中常委及立委與侯一聚，藍營人士形容郭、侯進入「搶人大戰」。

國民黨將採徵召方式決定總統人選，朱立倫昨天表示，主要候選人都準備好了，會在合適的時間，進行提名 。國民黨立法院黨團總召曾銘宗在立法院接受媒體聯訪時表示，他預估徵召時間大概是5月20日左右，但還沒有完全確定。

藍營總統人選，黨內對新北市長侯友宜有高度期待，有藍營高層表示，雖然朱立倫徵召侯友宜的態度明顯，但既然郭日前叫牌喊出「給我30天」，新北市議會也要到5月15日才完成總質詢，還要等民眾黨主席柯文哲返台後，雙方見個面談一談，因此徵召時間應會在5月20日之後。

侯友宜昨被問及傳出國民黨5月17日提前徵召他，是否因為整合在野勢力沒那麼容易？他說，現在議會備詢時間，還是以市政為主，對黨任何規畫、步驟，程序並不了解，但一切尊重。媒體追問，是否帶職參選？侯說，現階段會關注新北所有工作，尤其備詢期間，與議員就市政議題充分溝通討論。

黨內立委陳玉珍不滿侯四大公投時的發文，並直言「感覺像被同志背刺」。侯說，大家對很多議題也許有不一樣看法，都尊重，更重要的是要團結，放下對立跟衝突。

據了解，陳玉珍公開表態挺郭，日前宴請12位藍委吃飯，其中不乏曾公開挺侯者。國民黨立委透露，有藍委計畫邀請國民黨中常委與侯友宜餐敘，也有許多藍委串聯與侯一聚，預期會出席的人不會少，氣勢絕對不會輸。