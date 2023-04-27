才剛獲提名選立委 豪宅案被訴 顏寬恒：政治凌駕司法

國民黨前立委顏寬恒涉竊佔國土案，上月底才以1500萬台幣天價交保，不到1個月，台中地檢署26日偵結起訴。(本報資料照片)

前立委顏寬恒被控沙鹿豪宅涉竊佔國土、偽造文書，台中地檢署上月搜索約談顏與妻子陳麗凌，訊後各以1500萬(台幣，下同，約48萬8268美元)、1000萬元交保；中檢昨天偵結全案，除認定顏竊佔國土、假交易賣房外，另查出顏還詐領助理費百萬元，依貪汙等罪起訴顏等5人。

顏寬恒昨天發出511字聲明，強調此案是政治凌駕司法，對他個人參選的迫害，不論是竊佔國土、房屋買賣或是詐領助理費，都非檢方起訴所指控，他主張「無罪，捍衛個人清白到底」。

起訴5人包括顏寬恒、妻子陳麗淩、胞弟顏能賢、苑裡營造公司負責人林進福、澤序設計公司負責人張于庭。

檢方調查，顏寬恒與林進福是多年好友，林是顏位於沙鹿區的豪宅起造人，顏為了讓豪宅更具隱私 性等目的，竊佔國有土地1097.14平方公尺，用來鋪設車道、大門、警衛室與圍籬。

另外，顏能賢名下的南屯區豪華招待所，其大門、警衛室、通道等設施，也竊佔國有土地140平方公尺。

兩建物竊佔國土案爆發後，顏寬恒為避免媒體矚目，宣稱已將沙鹿區豪宅，以4541萬元，賣給澤序設計公司。但檢調查出，買賣價金都是由林進福以現金「借款」形式，分批交付給張于庭，甚至留有字條當佐證，涉假交易。

檢方是在清查金流時，意外從林進福妻子的電腦檔案中發現，有檔案清楚註記「代收立法院薪資（林進福）」，這些錢都是用來支出顏寬恒購買瑪莎拉蒂名車、豪宅水電、幫傭、補選活動等費用，總計詐領108萬元，全案也從輕罪竊佔變成貪汙重罪。

中檢去年接獲豪宅竊佔案後展開偵辦，上月28日搜索顏寬恆住處等地，約談顏氏夫妻多人到案，就在顏登記參選立委後，全案即偵結，引發議論。

顏寬恒昨在大甲媽遶境，傍晚與父親顏清標現身雲林新天宮吃晚餐，面對媒體詢問未做任何回應。

前立委顏寬恒本月12日才獲國民黨 中常會通過提名 參選台中第二選區立委，昨天就被依貪汙罪起訴。國民黨對此表達強烈抗議，指相關案件偵辦速度有違常情，質疑是否有政治力介入影響司法獨立，此案已引發社會譁然，嚴重傷害台灣民主法治形象。

時代力量要求國民黨盡速撤回顏寬恒的立委提名資格，用具體行動與黑金畫清界線，「不要只是用嘴巴反黑金」。

民進黨立委林靜儀表示，司法案件要把它歸咎跟選舉有關，其實大可不必，因為台灣每兩年就會有地方選舉或國家級的大選，「不是正在選舉中、就是擬參選人，再不然就是選舉後剛當選的人」，參與公職的人大概都有這個身分，不需要跟選舉做連結。

林靜儀表示，倒是有打算擔任公職的人，或者是已經在參與公職的從政人士，要特別注意私領域跟公部門、公家機關的利益，「真的要分清楚」。

國民黨要求執政黨不要施政無方，就操弄司法檢調謀取政治利益、對在野黨政治打壓。