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批國民黨國家認同像精神分裂 賴清德道歉

台灣新聞組／台北27日電
民進黨主席賴清德為批國民黨精神分裂道歉。(本報資料照片)
民進黨主席賴清德為批國民黨精神分裂道歉。(本報資料照片)

副總統賴清德日前在演講時提到，國民黨的國家認同像精神分裂。賴清德昨天表示，他的發言用詞不慎，對精神疾病病友、家屬，以及長期致力於病友權益的團體們，造成了傷害，他要誠摯地向病患及家屬們致上歉意，「未來，我會更謹慎面對每一句發言，同時會持續努力，和大家站在一起，讓病友們獲得更多的理解、協助」。

賴清德23日出席台灣腎臟醫學會春季學術演講會時脫口而出，「國民黨的國家認同，我說這個像精神病…精神分裂一樣」。國民黨主席朱立倫昨反嗆，全台都知道賴清德是「台獨金孫、務實的台獨工作者」，長期抗中、反中、去中，要選舉了就說兩岸要和平，國民黨原就主張和平保台，反觀賴拿著台獨神主牌拜了一輩子，現在要拿國民黨的香來拜民進黨神主牌嗎？相信所有台獨的前輩都會覺得賴清德為選舉搞到精神分裂；醫生出身的賴清德，本身醫術差、治理能力差就算了，但不能沒有醫德。

至於瓜地馬拉總統賈麥岱在立法院演說指「中華民國為一個獨立的國家，也是唯一且真正的中國」，外交部隨即發聲明澄清，國民黨副發言人呂謦煒質疑，賈麥岱早在蔡總統出訪瓜國時就有過類似言論，外交部急於澄清欲蓋彌彰，在友邦面前展現了最大的精神分裂。

賴清德 國民黨 中華民國

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