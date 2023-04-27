扁家洗錢案定讞 陳致中須坐牢 將再解議員職權

高雄市議員陳致中涉開設海外帳戶洗錢，最高法院26日依洗錢罪判刑1年。(本報資料照片)

國務機要費去年經綠營強力修法除罪後，前總統陳水扁 獲判免訴確定，但家人官司纏訟迄今，高雄市議員陳致中為掩飾南港展覽館、龍潭購地案犯罪所得，開設海外帳戶洗錢，最高法院昨依洗錢罪判刑1年，併科150萬元(台幣，下同，約4萬8951美元)罰金定讞，陳致中依法要被解除議員職權，還須入監。

陳致中妻子黃睿靚共同掩飾不法洗錢，判刑10月併科罰金100萬元，緩刑4年定讞。吳淑珍涉南港展覽館案洗錢部分，更二審判兩年徒刑，但最高法院認為，依診斷證明書、新冠疫情 變化，高院未審酌吳淑珍的病況特殊，釐清是否沒有正當理由不出庭，僅依一造辯論判決，有違法之處，撤銷發回更審。

依地方制度法第79條規定，直轄市議員若受有期徒刑以上刑期、未執行易科罰金者，行政院收到判決書後將解除陳致中議員職務；此次是陳二度被解除職權，2011年陳在國務機要費案偵辦期間作偽證，判刑6月，減刑為3月確定，不得易科罰金，當時陳也是高雄市議員，首度被解除職權，只當了281天。

陳水扁因龍潭購地等案被判刑定讞入獄，2015年1月，以失智 、尿失禁等病情複雜難以控制，隨時有致死危險為由，獲准保外醫治迄今，且聲請停審獲准。高等法院尚有二次金改案、教唆偽證案，台北地院則有國家機密案、洗錢案停審中。

國務機要費案是揭開扁家貪汙的首案，2016年4月因陳水扁健康狀況不而停審，去年7月1日恢復審理；立法院通過會計法修正條文，將國務機要費除罪化，陳水扁等7名家人、親信受惠，全獲判免訴確定。

吳淑珍擔心龍潭購地弊案、南港展覽館案犯罪所得遭發現，指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，將兩案不法所得匯入再轉出，3人共洗錢1116萬7000多美元。事後，因短期內海外帳戶巨額資金頻繁流動，引起開曼群島金融情報中心注意，且陳致中、黃睿靚無法合理說明，經瑞士聯邦檢察署認定有洗錢嫌疑，凍結資產共2242萬美元，向台灣檢察機關申請司法協助，揭發案情。

陳致中昨聲明表示，很難過無法完成鄉親託付，謝謝大家關心，他將會「打斷手骨顛倒勇」，永遠跟基層鄉親站在一起。

高市議會祕書長黃錦平表示，收到行政院來函後將依法解除陳致中議員職務，另依地方制度法及公職人員選罷法，沒有補選及遞補問題。高市議會表示，依地制法規定，單一選區超過半數出缺才進行補選，鎮港選區議員有8人，須超過5人出缺才有補選問題。