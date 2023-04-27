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陳致中解職 藍議員：聽媽媽的話還是要有成年人判斷

記者蔡容喬／高雄27日電
民進黨高雄市議員陳致中（右）判刑定讞面臨解職。(本報資料照片)
民進黨高雄市議員陳致中（右）判刑定讞面臨解職。(本報資料照片)

前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中判刑定讞面臨解職，這已是陳第二度因遭判刑被解除民代職務。陳致中今天未接聽電話，綠營同僚多數表達錯愕，也肯定陳致中的問政表現，紛紛為他加油打氣。

國民黨議員陳麗娜表示，「聽媽媽的話」沒有錯，但成年人的判斷還是要有，參選者品格道德是政治人物最基本的要求。

與陳致中同為前鎮、小港選區的陳麗娜受訪說，身為民意代表，做社會上好的表率是第一重要的事情，這例子也讓大家明白，選政治人物，品格還是第一重要。

陳麗娜說，未來選罷法如有改變，規定犯過刑案的候選人可能不具資格參選，那參選者更要重視品格道德，這是現代社會民眾對於政治人物最基本的要求。

同選區另一民進黨議員鄭光峰說，第一時間得知消息感到相當錯愕，他表示，陳致中問政品質及選區服務表現都很優秀，對於在地重要建設和政策推動也彼此支援，發生這樣的事，只能到他臉書留言打氣，希望外界留給他空間好好沉澱。

昨天與今天是高雄市議會民政部門質詢，議會表示，陳致中昨天上午有來開會，下午因質詢採登記質詢，陳致中並未登記，就沒有再出現。

高雄市議會祕書長黃錦平表示，依地方制度法第一項第四款，議員宣告有期徒刑判刑確定，如果沒有宣告緩刑、可易科罰金，或易服社會勞動等，會依行政院函示辦理解職，判決確定之日，就是解職生效日，也就是說，26日判決出來，議員解職就生效。

黃錦平說，依地方制度法，除非經過再審或非常上訴獲判決無罪，且還在原來任期內，才會撤銷原處分，一般來說議員身分不會再恢復。

此外，公職人員選罷法74條規定，除非地方民代由法院判決當選無效確定，或是當選人宣告褫奪公權，才有須遞補情況。黃錦平表示，依最高法院新聞稿內容，陳致中議員被判刑有期徒刑1年，但並未宣告褫奪公權，因此沒有遞補問題。

民進黨 國民黨 陳水扁

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