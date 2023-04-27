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許淑華稱為她難過 徐巧芯酸假掰：感到噁心

記者林佳彣／台北27日電
台北市立委第七選區（信義、南松山）的「芯華大戰」開打，徐巧芯27日回嗆許淑華，不需要假裝「為我難過」，這種假掰只讓她感到噁心。(本報資料照片)
台北市立委第七選區（信義、南松山）的「芯華大戰」開打，徐巧芯27日回嗆許淑華，不需要假裝「為我難過」，這種假掰只讓她感到噁心。(本報資料照片)

台北市立委第7選區（信義、南松山）的「芯華大戰」開打，徐巧芯昨說要對民進黨趕盡殺絕，許淑華今指為她難過，還喊話慈悲沒有敵人，仇恨難生希望，良性競爭才是民主的坦途。徐巧芯回嗆虛偽，不需要假裝「為我難過」，這種假掰只讓她感到噁心，更質疑許有給人民慈悲嗎？

許淑華今在臉書指出，她沒辦法輕易的如巧芯議員那樣說出要「殺神殺佛」、要對民進黨「趕盡殺絕」的仇恨話語，選戰開始了，希望告訴巧芯，慈悲沒有敵人，仇恨難生希望。良性競爭才是民主的坦途，她相信理性與希望，總能勝過仇恨。

徐巧芯也在臉書發文，反批許淑華虛偽，民進黨這幾年包含側翼網軍做了多少狗屁倒灶的事情，許淑華一句話也沒有說。甚至最基本的議會大會都不去，只因為要出席她最愛的民進黨中常會，在「黨」的權力核心裡面分一杯羹。

她說，過去這些年，抹黑BNT疫苗、箝制新聞自由、側翼隨處出征、讓民眾每年排隊，一度連雞蛋都買不到。請問民進黨政府有給民眾慈悲嗎？妳有給人民慈悲嗎？如果沒有，為什麼我們要對這個政府寬容？

徐巧芯表示，對選民是不分藍綠的服務，但對於民進黨的政治人物與塔綠斑網軍，態度就是趕盡殺絕，除惡務盡。也強調兩人不一樣，她從不虛偽、不做作，就是把事實和真相講出來。作為民代，當人民心中有那把火，她會幫大家發洩，「你們先對人民不仁，憑什麼要我們對你們有義？」

她說，許淑華不需要假裝為她難過，這種假掰只讓她感到噁心。許應該要為那些在這些年被民進黨不當對待的人民感到難過，替他們發聲。酸她根本不會懂，只在乎新潮流的權力，毫無中心思想，這個政府8年來的所作所為太需要教訓，新潮流的許淑華，就是共犯結構的其中一員。

徐巧芯表示，對她低姿態示弱、在她或人民面前假裝是沒有用的，因為她相信選民都有雪亮的眼睛，早已拆穿許淑華的塑膠假面具。自己是帶著正義而來，只是選擇用最狠、令人最意想不到的方式，保護熱愛的國家中華民國

民進黨 臉書 中華民國

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