郭台銘現身藍委餐敘 郭侯牽手團結聲起

積極爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘25日與部分國民黨立委餐敘，他在會後受訪時說，大家都提醒要團結，這他謹記在心。(中央社)

爭取國民黨 徵召參選總統的鴻海創辦人郭台銘 ，昨晚現身國民黨立委餐敘，尋求支持。作東的國民黨立委陳玉珍指出，主要是感謝黨團成員，也邀請郭台銘到場聽聽大家意見。

陳玉珍昨晚宴請國民黨立委，共有呂玉玲、徐志榮、王鴻薇、孔文吉、鄭天財、廖國棟、吳斯懷、廖婉汝、林文瑞、李貴敏、吳怡玎、張育美等12名立委到場；郭台銘的弟弟郭台強，以及兒子郭守正也到場。李貴敏受訪表示，大家有給郭台銘建議，不管黨提名誰，郭跟新北市長侯友宜 還是可以牽手團結。

陳玉珍表示，據她了解，立委們絕對不是像外傳的壓倒性都挺侯友宜，私下交流時，許多人一方面說會支持最後徵召人選，一方面也感受到，郭台銘支持度正在上升；席間立委們也向郭台銘建議，最後不管人選是誰，藍營都應該團結，而就像郭台銘公開受訪時的說法一樣，郭也有表達，最後就是團結。

有不具名國民黨立委透露，原本也要邀請侯友宜與黨內互動，但由於侯要作市政報告，餐會只能延後。

民進黨發言人林楚茵則表示，國民黨因為侯友宜民調持續下探，新北市議會表決變更議程，將總質詢提前，創下絕無僅有的議事惡例，全黨為一人的政治操作，黃袍加身助他落跑選總統，也顯示郭台銘很可能「再一次被國民黨耍了」。