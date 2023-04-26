新聞評論／「堅偉」與「芯費」 折射選民不滿立院現狀

藍綠兩黨最近進行立委初選提名作業，儘管兩黨都祭出「現任優先」及「誠信原則」的前提，但數場備受矚目的角逐最後皆由挑戰者勝出。其中，國民黨 「芯費大戰」，由年輕世代議員徐巧芯以些微差距擊敗老將費鴻泰；民進黨 的「堅偉大戰」，孤鳥型議員王世堅則在派系暗助下，擊敗家族勢力雄厚的立委何志偉。這樣的結局饒富張力，也折射了選民對立法院現狀的高度不滿。

先談「芯費大戰」。徐巧芯以兩屆議員資歷，強力挑戰五連霸立委費鴻泰，被形容為「世代之爭」。由於徐巧芯的措詞和姿態強硬，在習於「敬長倫理」的國民黨建制派眼中，頗不以為然；認為費鴻泰長期深耕基層，應可在黨員投票中將徐巧芯打敗。然而，徐巧芯最後不僅在民調部分領先費鴻泰三個百分點，在黨員投票部分也以一票之差險勝。

這樣的結果，與其以兩人的年齡分際解讀為「年輕世代」勝出，不如說是徐巧芯強勁的戰鬥力受到了選民肯定，認為這是國民黨立院黨團亟需加強的一塊。2000年後，國民黨有15年的時間淪為在野黨，但受到溫良傳統的束縛，它始終沒有學會如何扮演一個強有力的在野黨。藍委拙於運用質詢權與立法權，又不善於揭弊，不痛不癢的質詢與杯葛，無法有效制衡民進黨野蠻的予取予求。反觀藍營議員層級，不少人具有強大的網戰及揭弊能力，表現比立委出色。除徐巧芯，例如年初補選上立委的王鴻薇，因揭發林智堅論文抄襲，為去年藍軍勝選拉開了綿長的攻擊火線。國民黨若有更多這類人才進入國會，必能爭取更多選民支持。

再看民進黨的「堅偉大戰」。王世堅以兩個百分點戰勝何志偉，綠營內部的解讀是「英系卡賴」：「英系」聯合「正國會」力挺越級打怪的王世堅，擊敗了新潮流系支持的何志偉，也讓主席賴清德 立下的「誠信條款」破功。更值得玩味的是，賴清德一就任主席即宣布要「排黑」，而這次「堅偉大戰」的最強操盤手，正是具有黑道背景的民進黨中常委黃承國；他選擇力挺王世堅，最後給了賴清德一個好看。這場初選大戰，暴露綠營的內鬥心機，也拆穿民進黨的「團結」假象。

然而，若由選民的角度看「堅偉之爭」，則有不同解讀。王世堅在民進黨內的派系色彩不強，是孤鳥型人物。他評論政治事務，雖談不上高瞻遠矚，但往往能把是非曲直置於黨派立場之上，不會胡亂跟著政黨號角起舞，因而塑造了獨特的風格。這樣的形象，比起何志偉家大業大、政治世家的角色，此次脫穎而出，或許可視為是民心思變的某種前奏。原因是，選民對於台灣政治的藍綠二分，尤其民進黨的一路強取豪奪，已厭惡至極。

擴大而言，芯費大戰及堅偉之爭的結局，都意味著立法院目前的功能低落，讓民眾感到失望。蔡英文完全執政後，非但未能乘機完善國家五權分立體制，反而導致行政權獨大，立法權近乎癱瘓，形同執政黨的御用工具。在這種情況下，儘管立委選舉依然激烈，但朝野立委所代表的民意在政治上卻毫無作用，因為皆被府院壓抑及控制。在執政黨不負責任、在野黨缺乏攻擊力的不均勢下，再多菁英聚集國會，卻產生不了推動國家進步的力量，這是人民最大的不滿。

芯費大戰的結局，代表藍營支持者期待國民黨強化戰力。堅偉大戰的結果，意味選民渴望更多正義和公理。包括賴坤成在台東撂倒劉櫂豪，也反映了民眾對現狀的不滿。這些情緒，仍在沸騰。