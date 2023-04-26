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藍助攻侯友宜 新北議會提前總質詢

台灣新聞組／新北26日電
新北市議會25日開議，國民黨團提案將市政總質詢日程提前，並經表決通過；民進黨市議員則拉布條抗議。(記者陳正興／攝影)
新北市議會25日開議，國民黨團提案將市政總質詢日程提前，並經表決通過；民進黨市議員則拉布條抗議。(記者陳正興／攝影)

新北市議會國民黨團昨天以席次優勢，表決通過變更議程動議，將市長侯友宜開始總質詢的時間從6月5日提前至4月27日，引爆藍綠衝突。

民進黨團痛批是「政治史上最大恥辱」，拉白布條高喊「侯市長落跑、國民黨幫凶」，表決時棄權離場抗議；國民黨舉起手板回嗆「市長總質詢、正面對決」。

會前就傳出國民黨團發出甲級動員，將變更議程，讓侯友宜提早備詢，以便及早接受國民黨徵召。國民黨團在新北議會席次有絕對優勢，民進黨團一度考慮以「不簽到」抵制，上午報到時無人簽到，下午討論後認為不報到將毫無作為，因此跟進甲動，藍綠議場對決。

國民黨團書記長廖先翔率先表示，民進黨議員對侯友宜有許多疑問與指控，為免議會運作受到影響，決定提案將總質詢調整至4月27日，先解決政治問題，後面專心處理市政。此案由議員王威元提動議，國民黨議員群起附議。民進黨團齊喊「反對」，要求國民黨團尊重議會。

民進黨議員周雅玲表示，變更議程如果是為了市民，一定舉雙手贊成，如果是為了政治利益，民進黨團無法接受。

國民黨議員黃心華說，許多民進黨議員希望質詢侯友宜，天天開記者會要直球對決，現在直接找來，大家都可以問清楚，且依照議事規則，本就可以更改議程。民進黨市議員李宇翔說，不能因為要參選總統就提早總質詢，侯友宜也說要尊重程序委員會安排，這是民主開倒車，「國民黨不要再亂了」。

綠營議員全員上台拿出白布條「侯市長落跑、國民黨幫凶」抗議，國民黨團也拿出手牌「新北市要安居樂業、不要腥風血雨」反擊。由於席次差距懸殊，民進黨團見勢不可為，集體棄權，最後以33比0通過變更議程。廖先翔表示，變更議程沒有縮減任何議員權利，只是時間對調，先解決政治問題，後續才能專心處理市政議題。

議程變更後，將由國民黨團在4月27日開始總質詢至5月5日上午；民進黨從5月5日上午11時接手質詢至5月12日；無黨籍議員為5月15日，共13日。

侯友宜表示，市府團隊將配合議會決定，一切尊重議會。關於黨中央最快可能在5月底前就徵召他，侯則表示尊重黨的規畫及節奏。鴻海創辦人郭台銘說如果他當選總統，中國軍機就不會再繞台。侯友宜回應，讓台海穩定和平，國家能夠永續繁榮，相信是每一個人共同的心願，大家一起努力。

至於侯友宜出訪新加坡時消失數小時，外界推斷是會見星國總理李顯龍，有媒體昨晚報導侯確實見了李。侯友宜返台受訪時，對此先是笑而不答，隨後再表示，尊重新加坡，也對他們的安排心存感激，謝謝新加坡為他所做的一切，不證實也未否認。

新北市議員江怡臻則說，侯友宜在新加坡見過副總理黃循財，如果再見李顯龍，相信會是很好的安排，外交有時候不一定都要敲鑼打鼓，默契最重要。

國民黨 侯友宜 民進黨

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