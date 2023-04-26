雙語國家發展中心草案3闖立院 教團籲拒審

雙語國家政策讓教育現場怨聲載道，民團在公共政策網路平台提案「停止雙語政策」，短短幾天就通過連署門檻。(記者潘俊宏／攝影)

行政院自前年起編列125億元（台幣，下同，約4億美元）推動2030雙語國家政策，卻已讓教育現場怨聲載道，目前已有逾7000人在網路連署籲停止此政策。但政府仍要設立專責推動此政策的行政法人「雙語國家發展中心」，設置條例草案的名稱、資源早已備受質疑，在立法院二度卡關，今將捲土重來，讓教育界人士昨再大聲疾呼，呼籲懸崖勒馬。

「多語台灣，英語友善」行動聯盟日前在公共政策網路平台提案，希望政府停止錯誤的雙語政策，已逾7000人連署，該提案共有5訴求，包含停止雙語政策、停止教育部 以雙語為名的補助要點、停止雙語政策評鑑、停止非英語科教甄以英語進行口試與試教，以及提升英語教學品質，不應讓英語成為其他學科的指定教學語言。

雖然不少教學現場的老師提出雙語政策亂象，不僅擋不住此政策，政府還要續推國發會提報的「雙語國家發展中心」，經費約7.4億元。

該中心設置條例草案去年10月在立法院首度審查，朝野立委對條例名稱、資源排擠等內容存疑慮暫擱，今年3月中旬再次闖關，又因委員會人數不足流會，今天重新排審。

但「多語台灣，英語友善」行動聯盟不埋單。聯盟成員之一、全教總理事長侯俊良表示，朝野立委應「拒絕審查」，若執意要審，應反問政策問題到底解決了沒；台大人文社會高等研究院院長廖咸浩也說，台大人社院以論壇等方式說明雙語政策不可行，但該政策未經過專業諮詢、政策辯論，就強推甚至要立法，讓人震驚。

廖咸浩也提到，國發會認為雙語政策能增進年輕人國際流動率，但以菲律賓與日本 為例，菲律賓國際流動率頻繁，英語能力卻只能讓國人在國外當移工；日本英文能力是亞洲後段班，各方面卻領先群倫，顯見國際流動率、英語能力與國家實力，並無直接關係。

教育部則回應，為讓國人具備通行國際的英語能力，透過普及提升、弭平差距及重點培育，漸進式強化學生英語能力；政府語言政策以提振英語力及保護與推廣本國語言雙軌併行，教育部已依據國家語言發展法規畫相關政策。