雙語政策 賴總統參選人收拾賴院長爛攤？

賴清德在行政院長任內，推動「2030雙語國家」政策。(本報資料照片)

2017年，賴清德 接任行政院長後，推動全國雙語政策，成為蔡政府2030年「雙語國家」目標。然而各界反雙語呼聲始終不斷，在立法院要重審雙語國家發展中心設置條例草案的今日，賴清德即將代表民進黨 競選下任總統，不該出來收拾「賴院長」造成的爛攤子嗎？

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩與眾學者早就從實證經驗指出，除曾被殖民的「被迫性」雙語國家如菲律賓、新加坡 等，以為學習強勢外語就是進步的「崇奉性」第三世界雙語國家往往不成功，反而兩種語言都退步，怎可能達到賴清德當初喊出雙語國家可創造人民優質工作機會、提升台灣經濟發展的目標？

研究也指出，非英語國家若強用英語教課，學生能吸收到的內容會變少，甚至只僅原本語言授課的1/4。台灣大專院校強推英語授課以來，許多教授都談過用英文教各學科的悲劇，乃至用英文教華文典籍的隔閡與荒唐；當學習力下降，台灣如何奢談經濟力與國力增強？

雙語政策更可怕的後果是國家主體性喪失。台灣語文學會就長期疾呼，以英語做雙語或官方語言的國家，多曾被英美殖民；明明沒被英語系國家的台灣硬喊雙語國家，形同自我矮化國格，陷入自我殖民。

雙語政策問題何其深廣，可惜賴清德在雙語政策等於英語好、英語好等於國際化的一廂情願想像中，看不到這些危機。當主政者邏輯已經錯亂，如何導出正確政策，將台灣導向更美好的未來？身為總統參選人，賴清德已到懸崖勒馬時刻，否則多年後，當台灣國力與主體性雙雙沉淪，綠營口中「賴神」勢必將成永遠的罪人。