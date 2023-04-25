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「萬中選一黨」角逐立委 于美人：中傷排山倒海而來

記者林佳彣／台北25日電
媒體人于美人（右）宣布角逐北市第五選區（中正、萬華）立委，上午接受廣播專訪談到，唯一不用思考的就是要不要參加哪個政黨。(取材自YouTube「中廣新聞網-千秋萬事」)
媒體人于美人（右）宣布角逐北市第五選區（中正、萬華）立委，上午接受廣播專訪談到，唯一不用思考的就是要不要參加哪個政黨。(取材自YouTube「中廣新聞網-千秋萬事」)

媒體人于美人宣布角逐北市第五選區（中正、萬華）立委，不掛黨籍參選，要以「萬中選一黨」爭取選民支持，今上午接受廣播專訪談到，決定參選是孤獨的，要做的決定很多，唯一不用思考的就是要不要參加哪個政黨，也說中傷已經排山倒海而來，但當想著理想和目標時，過程委屈都可以接受。

于美人今到中廣「千秋萬事」節目接受主持人王淺秋專訪提到不受顏色很自由，尤其很多人把藍、綠、白等顏色給她，直言意義不大，還給天地比較大，自己不想再用原來語言如打破藍綠，因為那無法清楚表述現況，更說現在很多人的世界只剩下一個顏色，直呼太單調。

對於決定參選的契機，于美人表示，所有意見都可能觸發那個關鍵、所有語言都有打動，最後她做決定是孤獨的，要做的決定很多，唯一不用思考的就是要不要參加哪個政黨。

她說，「江湖在走，人家對妳的好要還，可是我于美人沒東西可以還，我唯一要還的是中正萬華的選民」，也提到立委最困難的是兼顧選區利益和集體代表國家利益，我是中正萬華的立委，也是中華民國的立委。

于美人表示，進入國會要扮演一個「專業合格的立法委員」，而不是把立法委員當做職業來經營，她已有職業，「參選是因為沒辦法要求別人去扮演其心中的立法委員，只好自己下來扮演。」

宣布參選迄今是否感受到壓力？于美人說，理想很多想做，但是為了勝選說自己不相信的話，「對不起，我做不到」，她希望能真誠講相信的話、表達人民心聲的前提下勝選。也坦言，已經很多中傷開始排山倒海而來，自己不是沒準備，現在自覺準備不夠多，但是當想著理想和目標清楚時，過程的委屈都可以接受。

各方布局2024年總統大選，不只民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、鴻海創辦人郭台銘，還有國民黨內呼聲高的侯友宜，王淺秋問及支持人選，于美人表示，他們完整論述還沒出來，只要單一議題有意義，她都願意對談，還說郭柯配有何不可，也可以郭賴配，不諱言政黨沒辦法讓大家心中最優秀的人合作，是國家損失。

中華民國 賴清德 郭台銘

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