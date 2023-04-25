從科技、產業角度看到機會 郭台銘：台灣無力論是假象

鴻海創辦人郭台銘。(取材自郭台銘臉書)

積極爭取國民黨 徵召參選總統的鴻海創辦人郭台銘 昨天在臉書表示，他從科技、產業的角度看得到台灣的機會，可以不受美中政治擺弄、不被政治侷限，「我希望用這樣的眼光，在這個局勢中好好為台灣掌握機會，所以才決定承擔，再度參選總統」。

郭台銘指出，台灣這幾年漫天蓋地最主流的是「台灣無力論」。一邊強調台灣絕對不能靠近中國大陸，稍做靠近就會被「香港 化」，所以只能緊緊跟住美國；另一邊則強調台灣絕對不可能對抗中國大陸，所以只能盡量觀察並順從中國大陸的發展需求來自保。他不敢說這兩種看法錯誤，只想提醒大家可以再冷靜想想符合事實嗎？是否純粹從政治角度、經過高度意識形態偏見折射後所產生的假象？

郭台銘認為，從政治上看，美中彼此嚴重對立，但怎麼可能全球科技、經濟領域會徹底被動接受中美政治上的動盪傷害，卻不思考不尋求自保自利？

郭台銘說，大家在找能夠脫離美中政治框架的新方案，但中國人不了解美國人、美國人無法真正了解中國人，有誰比台灣人更能在這過程中提供最關鍵最需要的知識與智慧呢？他相信民主體制中稱職的領導人既要看到一般人看不到的現象與機會，更要以最誠實最無私的態度盡量將自己所見到的傳給國家的主人知道。