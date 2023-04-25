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新聞評論／為賴護航 檢察長人事淪政治狙擊手

聯合報社論

法務部公布最新檢察長人事調動，報紙斗大的標題寫著：「新人事關鍵字：台南」。為此，高檢署主任檢察官陳宏達為文痛批，調動有政治力介入，將影響個案偵辦。最近調查局高層異動和檢察長人事，皆被視為蔡政府為2024年大選布局；這種政治掛帥式的安排，除危及檢察官獨立辦案精神，也打擊基層檢察官士氣，更為複雜的大選增添變數。

儘管法務部長蔡清祥強調，此次調動均基於檢察官表現及其個人意願；但在內行人眼裡看來，卻又並非如此。之所以說檢察長異動「劍指台南」，說白了，就是為民進黨總統提名人賴清德的「護駕安排」。將出任台南檢察長的鍾和憲，曾在台南羈押前議長李全教；曾積極偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案的鄭銘謙，出身台南，此次新任號稱「天下第一檢」的北檢檢察長。而新任金檢檢察長的周士榆，則以偵辦馬英九特別費案、三中案受到法務部肯定。他們都被外界稱為「辦藍高手」。

最受質疑的是，北檢檢察長林邦樑任職不久遭調職，由鄭銘謙取而代之，難杜外界悠悠之口。法界傳聞，林邦樑因查辦新竹市長高虹安助理費案不力，遭「明升暗降」。對比之下，面對新竹棒球場弊案而無動於衷的新竹檢察長張介欽，反而接掌了台中檢察長。法務部這樣的異動人事，當然會受到基層檢察官議論。

被外界認為最有政治色彩的「爭議」檢察官，恐怕要數檢察總長邢泰釗，他素以「辦藍不辦綠」著稱。他在馬政府時期未獲重用，被發派金門高分檢檢察長，後在蔡政府時回升北檢檢察長。後來北檢勇打馬英九三中案，卻神救援總統府私菸案，被外界批評邢泰釗是對馬挾怨報復，對蔡投桃報李。正因「報李有功」，他獲得民進黨立院黨團甲級動員，同意他高升檢察總長。這也說明，民進黨喊的是「司法改革」口號，做的卻是「司法護航」。法務檢察體系如此配合政治指令為民進黨護航，等同淪為政治狙擊手，讓司法正義蕩然。

日本檢察官自許為「烈日秋霜」，就是要在嚴酷的環境裡頂住壓力，正直剛烈地嚴守法律刑罰，以暖日護民。反觀法務部這一連串濃濃政治味的人事安排，「倖進者」怎能不以逢迎拍馬為能，棄司法獨立於不顧？正因檢察長深受政治裹脅，檢察官缺乏純淨辦案空間，司法公正獨立性遭到社會大眾嚴重質疑。但當權者以鞏固政權為先，視司法公信力於無物，這才是「司改變私改」的真相。

政治權力不能謹守分寸，對司法檢察體系介入操弄，是對司法正義及司法尊嚴的嚴重侵害，也是國家體制的災難。蔡總統執政後，除了中央銀行外，所有「獨立機關」全告失守，均淪為民進黨的「附隨組織」，連司法體系都難倖免。上次總統大選，北檢一路追打「共諜王立強案」，而今安在？北檢不過配合蔡政府施放政治煙火秀罷了。檢調當時還誘導媒體操作，甚至暗示共諜買網軍挺韓國瑜，操弄選民投票意向，現今全都證實為子虛烏有；這景象，難道不會在2024重演？尤其，正當台南黑槍、賄選、光電弊案黑影幢幢，蔡政府是否擔心賴清德「本命區」遭重傷；不得不「超前部署」，調動檢察長護航？

果真如此，蔡政府在年底選舉勢將以查賄打假為名，運用司法手段來打擊對手。尤其，民進黨歷經去年底的大敗，這次大選必定不擇手段，檢警系統必將更「加碼演出」。一旦檢調淪為工具，司法失去公信，台灣社會要仰賴誰來作公平的仲裁？

檢察官 民進黨 馬英九

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