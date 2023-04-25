同台鄭麗君 賴清德：推動三大民主行動

副總統賴清德（左）24日出席「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」，與文化部前部長鄭麗君（右）揮手致意。(記者胡經周／攝影)

民進黨 總統參選人、副總統賴清德 昨天表示，台灣位處西太平洋第一島鏈，直接面對威權中國的威脅，台灣不僅是印太和平、民主價值及產業科技安全等方面的重要角色，也是全球民主架構的重要價值夥伴，他希望結合全台有志之士共同推動「民主團結、民主治理、民主和平」三大民主行動，讓台灣達到民主、和平、繁榮三大目標。

賴清德是出席台灣智庫舉辦「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」時提出3大民主行動。他說，台灣智庫秉持以國家發展為己任的本色舉辦系列論壇，包含包容、創新、韌性、協和及安全等5大面向，除了提出未來10年可能會面臨的問題，也提出解決之道，「期盼未來我的競選過程中，能把論壇結論作為政見，大家一起推動台灣前進」。

與會的台灣智庫共同創辦人、總統府秘書長林佳龍說，要透過政策訴求台灣作為主權國家，包括與兩岸間都應該建構正常國際關係。他說，對於兩岸關係，賴清德日前提出「兄弟之邦」，以政策性思維引領政策性討論，希望在野黨也能提出如何深化民主國家的政策路線。

青平台基金會董事長鄭麗君昨也與會。外界猜測她有可能成為賴清德的副手搭檔，但兩人同台僅相互揮手點頭致意，沒特別互動。