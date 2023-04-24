郭台銘深入賴清德本命區台南造勢 避談藍提名規則

鴻海集團創辦人郭台銘（右）23日到台南市東區崇義市場，受到民眾熱情歡迎。（記者修瑞瑩／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘 昨傍晚深入民進黨總統參選人賴清德的本命區、綠營大本營台南，到黃昏市場購物、品嘗台南小吃，對於媒體詢問是否有跟國民黨 主席朱立倫、新北市長侯友宜商量提名 的遊戲規則，他避而不談，只表示基層民意最想要的是「和平、繁榮、清廉」六個字，他都聽到了。

本報系聯合報報導，媒體追問郭台銘返國後是否有與朱、侯碰面，郭台銘說，出國前曾與朱碰面，但並未談到提名相關問題。

郭台銘說，他現在盡量到基層聽民眾聲音，大家最想要的是一個和平、繁榮、清廉的未來與執政團隊，若有機會，他一定會盡力做到這六個字。

郭台銘到台南與國民黨立委陳以信碰面，並由議員曾培雅、王家貞陪同到台南最「藍」的東區崇義黃昏市場掃街及品嘗小吃，沿途受到熱烈歡迎，一度擠得水泄不通，許多人搶著跟郭握手、拍照及簽名，郭都來者不拒，還有人高喊「郭台銘凍蒜」、「有郭台銘台灣才會好」。

郭台銘繼前天「郭台銘有話對你說」首場座談會，接下來將一周兩場在全台各地密集座談與舉辦專題演講，力拚民調。第二場27日於台中東海大學舉辦「用科技和世界做朋友」。29日再回到台北舉辦座談，繼續宣揚「台灣需要一個CEO」。