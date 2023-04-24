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郭台銘深入賴清德本命區台南造勢 避談藍提名規則

台灣新聞組／台北24日電
鴻海集團創辦人郭台銘（右）23日到台南市東區崇義市場，受到民眾熱情歡迎。（記者修瑞瑩／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘（右）23日到台南市東區崇義市場，受到民眾熱情歡迎。（記者修瑞瑩／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘昨傍晚深入民進黨總統參選人賴清德的本命區、綠營大本營台南，到黃昏市場購物、品嘗台南小吃，對於媒體詢問是否有跟國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜商量提名的遊戲規則，他避而不談，只表示基層民意最想要的是「和平、繁榮、清廉」六個字，他都聽到了。

本報系聯合報報導，媒體追問郭台銘返國後是否有與朱、侯碰面，郭台銘說，出國前曾與朱碰面，但並未談到提名相關問題。

郭台銘說，他現在盡量到基層聽民眾聲音，大家最想要的是一個和平、繁榮、清廉的未來與執政團隊，若有機會，他一定會盡力做到這六個字。

郭台銘到台南與國民黨立委陳以信碰面，並由議員曾培雅、王家貞陪同到台南最「藍」的東區崇義黃昏市場掃街及品嘗小吃，沿途受到熱烈歡迎，一度擠得水泄不通，許多人搶著跟郭握手、拍照及簽名，郭都來者不拒，還有人高喊「郭台銘凍蒜」、「有郭台銘台灣才會好」。

郭台銘繼前天「郭台銘有話對你說」首場座談會，接下來將一周兩場在全台各地密集座談與舉辦專題演講，力拚民調。第二場27日於台中東海大學舉辦「用科技和世界做朋友」。29日再回到台北舉辦座談，繼續宣揚「台灣需要一個CEO」。

郭台銘 提名 國民黨

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