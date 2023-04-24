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點出「兄弟之邦」 賴清德：台海很寬可容納台灣、中國

記者丘采薇、邱宜君／台北24日電
副總統賴清德23日出席「辜寬敏先生追思紀念會」提及，台海很寬，可容納台灣和中國。（記者邱德祥／攝影）
副總統賴清德23日出席「辜寬敏先生追思紀念會」提及，台海很寬，可容納台灣和中國。（記者邱德祥／攝影）

副總統賴清德昨天出席已故總統府資政辜寬敏追思會表示，辜寬敏不只是為台灣民主自由犧牲奉獻，更點出「兄弟之邦」是兩岸相處之道、兩岸應該走的方向，希望此理想可在兩岸開花結果，造福兩岸；他相信，太平洋很大，可以容納美國與中國競爭，台海也很寬，可以容納台灣和中國在這裡生存發展，這是大家應該有的共同目標。

此外，賴清德昨天也赴北醫演講，談到自己棄醫從政的歷程。他表示，醫師是視病猶親，政治是視民猶親；醫界是治病，政治是治世；醫學講究預防重於治療，社會事件也是預防重於治療。醫學訓練賦予他三件事，第一是「專業」，第二是「不分黨派的人權價值」，第三是「實證基礎的邏輯訓練」，因此，他在發言提案或做決定時，都會根據事實。

賴：黨內初選公平 不可打破

而在民進黨總統候選人定於一尊後，兼任民進黨黨主席的賴清德近來除了檯面上行程外，正如火如荼展開的民進黨立委初選，由於多區競爭激烈，也有老將落馬，據悉，過程中，黨內許多派系都曾希望「協調取代競爭」，不少派系私下找上賴清德，希望勸退對手，但賴都沒有允諾。賴清德認為，若協調沒有結果，初選不可打破，初選是民進黨傳統，也是黨內競爭最公平的機制。

賴清德昨晚前進新北市長侯友宜故鄉，參加嘉義縣市牙醫師公會會員大會，嘉義縣長翁章梁、衛福部前部長陳時中、部長薛瑞元等人都到場，牙醫師公會致贈「眾望所歸」紀念品，賴清德高舉並感謝大家的愛護，希望明年總統大選支持他，也要讓立委全壘打。賴準備離場時，又被熱情支持者包圍高喊「凍蒜」。

賴清德 民進黨 醫學

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