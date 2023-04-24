訪星剛結束 侯友宜合體北台8縣市長 營造藍營共主氣勢

北台八縣市平台會議23日在新北登場，宜蘭縣長林姿妙（右起）、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政出席；新竹市長高虹安和苗栗縣長鍾東錦派副手與會。（記者葉信菉／攝影）

新北市長侯友宜 前天結束訪星返國，昨天就以地主身分主持「北台區域發展平台會議」，北台八縣市中，六位國民黨 籍縣市長出席，僅非藍營執政的苗栗縣和新竹市派副手參加，侯友宜營造藍營共主的氣勢。

朱：韓國瑜是重要助選員

本報系聯合報報導，有意爭取國民黨徵召參選總統的鴻海創辦人郭台銘 ，前天在新竹縣竹北造勢，稱若國民黨徵召，有信心一定會贏。昨天侯友宜被問到是否和郭台銘互別苗頭？侯沒正面回應，但強調郭在產經業是國際知名人士，也是台灣不可缺的產經業代表。

侯友宜進軍2024的態度愈來愈明顯，國民黨是否會在5月徵召侯？國民黨主席朱立倫昨天表示，大家拭目以待。

對於國民黨人選布局，黨內有人認為，若要整合民眾黨主席柯文哲，提名郭台銘會比較容易。朱立倫說，國民黨要靠團隊的力量，將來一定推出「不是一個候選人，而是整個戰隊」，包括郭、柯，希望都要團結在一起，讓大家看到在野力量、非綠聯盟或在野大聯盟。至於高雄市前市長韓國瑜，朱說，韓市長是2024非常重要助選員，會幫總統、立委參選人加油打氣。

高虹安、鍾東錦派副手出席

高虹安和鍾東錦昨天派副手出席。高虹安解釋，先前收到活動邀請通知時，時間與新竹市府衛生局辦的健走戒菸活動重疊，她很早就與民眾約好一起健走，才由副市長蔡麗清代表出席，北台八縣市會議很重要，不會因為是蔡出席就有疏漏。

鍾東錦說，侯友宜19日臨時邀約，他有既定的拈香行程，並沒有特定的立場，也未刻意政治表態，外界不要多想。2024年總統大選，侯友宜、郭台銘或台中市長盧秀燕等人，只要是公平的制度產生的國民黨提名人選，他都會支持。