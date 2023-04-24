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賴清德批藍國家認同精神分裂 李彥秀：誰寄生中華民國

記者林麗玉／台北24日電
副總統賴清德（中）。（本報資料照片）
副總統賴清德（中）。（本報資料照片）

副總統賴清德昨天於演講時公開諷刺，國民黨國家認同像是「精神分裂」一樣。國民黨台北市議員李彥秀也問賴清德，「不知道誰比較像『精神分裂』？誰才是『寄生中華民國』？」

李彥秀也說，賴經常以「醫生」自居，她倒想請教賴醫師，2019年有一位先生，在媒體前高喊「希望蔡總統，要求她的網軍停止攻擊我」，「請問賴醫師，這是斯德哥爾摩症候群典型症狀嗎？」

李彥秀今天在臉書提到，醫生最怕的就是「誤診病情」，政客最怕的就是「誤判現實」。

李說，國民黨信仰「中華民國憲法」，捍衛中華民國主權，一路走來，始終如一。倒是賴清德，作為「台獨金孫」，自稱是「務實台獨工作者」，長期以「獨派」自居。但是從1996年以來，從國大代表、立法委員、台南市長、行政院長，到現在的副總統，占中華民國名位，領中華民國薪水，進出都有中華民國特勤保護，現在又想要選中華民國總統，不知道誰比較像「精神分裂」？誰才是「寄生中華民國」？

李彥秀也提到，民進黨2019年黨內初選，有一位先生在媒體前高喊「希望蔡總統，要求她的網軍停止攻擊我」，蔡英文一手操弄，數度延後初選期程、民調時間與初選辦法，在總統府動用國家機器密商毀滅對手，用網軍側翼將對手打為叛徒，最後，更要陳建仁「退位」，逼迫對手就範就近看管。

李彥秀說，這位先生高呼「這是對民主進步黨的嚴重傷害，更是否定自創黨以來所堅持的民主價值」，但面對政治追殺與迫害，這位先生，最後不但一一屈服，還大讚「蔡英文看見未來、走向世界，是台灣應該要走的路」，請問賴醫師，「這位先生」可能罹患什麼心理情結？是斯德哥爾摩症候群(Stockholm syndrome)的典型症狀嗎？

中華民國 賴清德 國民黨

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