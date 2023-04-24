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藍營「芯費復甦」拚整合？ 徐巧芯：百分之百有信心

記者林佳彣／台北24日電
國民黨北市立委初選「芯費大戰」打得激烈，由徐巧芯出線，對於「芯費復甦」的整合，她到廣播節目「嗆新聞」受訪提到整合百分之百有信心。（圖／取自YouTube「hitfm」嗆新聞）
國民黨北市立委初選「芯費大戰」打得激烈，由徐巧芯出線，對於「芯費復甦」的整合，她到廣播節目「嗆新聞」受訪提到整合百分之百有信心。（圖／取自YouTube「hitfm」嗆新聞）

國民黨北市立委初選「芯費大戰」打得激烈，最終由北市議員徐巧芯出線，對於「芯費復甦」的整合，她今上午到廣播節目「嗆新聞」接受主持人黃揚明專訪提到，有請國民黨前副主席郝龍斌和許多共同朋友幫忙，直言需要給彼此時間，對整合百分之百有信心，另也分享打贏初選的作戰策略。

「一直以來都跟大家說我絕對會贏」，徐巧芯不諱言，大局條款確實有影響到民調，後面一路打的是一場逆風局，自做3份民調都沒領先，一開始Ettoday做的民調是領先10％，後來民調都輸。

徐巧芯說，民調數字是給政治人物參考，如何調整策略跟戰略，並強調她非常重視科學化選舉，藉此觀察自己選情。前期與費鴻泰交鋒激烈，她是領先，當大家覺得她領先、彼此表現友善就落後，因此也思考「讓大家知道這個選區有人選舉是重要的。」

她指出，之所以提出辯論會，就是要讓選舉聚焦在選立委初選，最後一周公開行程安排更與初選有關，包含政見發表會、雙北議員站路口等，抓到支持度時，整個氣勢上來，民調就翻轉。

徐巧芯表示，她的打法是用民進黨的初選打法「初選即大選」，而非國民黨打法「初選就是初選」，沒有派報文宣、電話語音、站戰車等，直言自己是用大選的資源和規格在打初選」，尤其選前最後5天都站戰車，提醒選民在家幫忙顧電話。

至於黨員投票贏1票逆轉勝，徐巧芯直言「絕對不要放棄」，不管民調或黨員投票，每一種選舉制度一定有遊戲規則，她會去熟讀並思考如何突破，甚至在議員選舉時就開始部署，了解黨員對國民黨、選舉及對她的看法、期待，因此知道黨員在意的事國民黨政治人物重不重視他們，自己更首次親筆寫信給黨員。

徐巧芯分析，統計約5600位黨員，會出來投票就是1000戶，算出獲得700至750票黨員投票、搭配民調可獲勝，就以此為標準，只管自己能否達標，他與團隊拜訪黨員數加起來就有700人，200人是透過對講機拉票，而最後得票數更超過預期，

現任立委費鴻泰挑戰連任止步，黃揚明提出「芯費復甦」的整合議題，徐巧芯說，選前已經想過這事，她第一時間打電話沒接，但對方會看到有這件事，感謝他說任重道遠給予正面回覆，雙方都知道對方，可以做最基礎的團結，後面整合工作要拜託更多人來幫。

徐巧芯提到，第一時間除了打給費鴻泰，也打電話給支持費的郝龍斌，並詢問日後整合能否拜託幫忙，他爽快答應，也說給大家和費委員一些時間。她強調不要急就章、硬要對方現在接受自己，已經聯繫共同朋友來幫忙，對於整合百分之百有信心。

2018班同學游淑慧、鍾沛君、羅智強登記黨內立委初選，徐巧芯說會盡全力來幫，而鍾、羅「手心手背都是肉」，兩個都會幫，相信他們都能夠理解，強調這次打的仗是2018班的良性競爭，不擔心雙方會有爭執。

民調 國民黨 投票

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