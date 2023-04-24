曝握有許淑華2案不急揭露 徐巧芯：沒想讓她有知名度

徐巧芯通過國民黨北市立委初選，24日接受廣播專訪談到，手上還有2個案子與許淑華相關，時間漫長不急著揭露。圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供

國民黨 台北市立委第7選區（信義、南松山）初選，北市議員徐巧芯擊敗現任立委費鴻泰出線，「芯費大戰」剛落幕，「芯華大戰」即開打，徐巧芯今上午接受廣播專訪談到，手上還有2個案子與許相關，不急揭露，因沒想讓她有知名度，更開唱她最近的主題曲「你不在」，大酸找不到許淑華。

徐巧芯今天到廣播節目「嗆新聞」接受主持人黃揚明專訪。黃楊明聊及，初選過關當晚，徐巧芯即開第一槍，公布「許淑華相簿」，質疑許淑華簽到後離開，涉嫌詐領出席費。

徐巧芯表示，當時鎖定許淑華的原因在於，知道許每周三會去開民進黨 中常會，所以人不在議會大樓的機會非常高，且她出席率低到每周都不在，如果一次不在會有很多理由，如果連續3年、30幾次都不在，就很難說妳到底去哪，這必須要跟民眾解釋。

徐巧芯指出，很多議員人也不在議場，可是大家基本會在議會大樓，若覺得案子還好，可在辦公室看轉播或開協調會，強調人一定要在建築物，否則點名額數問題時，沒辦法出現會使會議無法進行。

對許淑華回擊，徐巧芯大酸，「她說去宮廟做服務，反而是自爆」，如果說她在議會看轉播是說得過去，可是她直接告訴我們，她根本不在議會，去做別的事情，這就會涉及詐領。

黃揚明問到此屬於政治攻防，何時進入司法階段？徐巧芯表示，她分兩個階段，選在勝選第一個晚上開砲，是因這是黨內整合第一步，直言她會等許淑華正式通過民進黨中常會提名 候選人，才會去告發。

「許淑華相簿」還有後續？徐巧芯不諱言「還有啊」，手上還有2個跟她相關的案子，目前還沒揭露，但不急著做這件事，沒有想讓她有知名度外，時間漫長一點都不急。

徐巧芯說，選在初選當下公布有2個原因，如果她贏就助攻自己，宣示一致對外，現在就是針對民進黨候選人，而且她有戰力，民眾沒有支持錯人，第二是如果沒贏則助攻競爭對手，這也是整合戰力、團結一致對外的最好方法，有其政治意義。