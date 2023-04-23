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瓜地馬拉總統賈麥岱 24日清晨率團訪台

中央社／桃園機場24日電
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（右3）應政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團搭乘中華航空公司CI23班機，在清晨5時24分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮（右2）前往接機，並親切擁抱賈麥岱。（中央社）
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（右3）應政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團搭乘中華航空公司CI23班機，在清晨5時24分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮（右2）前往接機，並親切擁抱賈麥岱。（中央社）

瓜地馬拉總統賈麥岱今天率團抵台進行4天國是訪問，外交部長吳釗燮親自前往接機，賈麥岱未發表談話，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，對賈麥岱表達禮遇與重視。

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）應政府邀請，於24日至27日率團赴台進行國是訪問，訪團搭乘中華航空公司CI23班機，在清晨5時24分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮前往接機，並親切的擁抱賈麥岱，但賈麥岱未在國賓門發表談話，隨後由外交部人員引導離去。

外交部在20日發布新聞稿指出，訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

外交部指出，賈麥岱在台期間將接受副總統賴清德及外交部長吳釗燮款宴，拜會立法院長游錫堃並發表演說，接見瓜國留學生，赴台中參訪華德動能科技公司，及出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台瓜雙邊經貿投資關係。

咖啡 賴清德 投資

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