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郭台銘：台灣不要變亞洲彈藥庫 要變成亞洲科技島

台灣新聞組／台北23日電
鴻海集團創辦人郭台銘在舉辦「郭台銘有話對你說」首場說明會，戴國旗帽向群眾敬禮，爭取支持。（記者余承翰／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘在舉辦「郭台銘有話對你說」首場說明會，戴國旗帽向群眾敬禮，爭取支持。（記者余承翰／攝影）

鴻海創辦人郭台銘昨到新竹縣竹北市舉辦首場「郭台銘有話對你說」說明會，他說，「台灣不要變成亞洲的彈藥庫，要變成亞洲的科技島。」全世界都認為台灣將成為下個烏克蘭，彷彿是中美對抗下走在鋼索上的獵物，指台灣應善用經濟科技製造優勢，走出另外一條路。

提3個自信 戴上國旗帽敬禮

本報系聯合報報導，郭台銘也提出三個自信，第一個自信為「開啟大談判時代」，要以經濟科技實力為基礎開啟談判，不必在政治裡面玩零和遊戲，美、中兩大國彼此不懂對方，但是對兩國最熟悉非台灣莫屬，台灣正是開啟大談判時代的關鍵角色。

他說，第二個自信為「台灣可以有尊嚴的和平」，安全可帶來和平，經濟科技實力則是尊嚴最好基礎，台灣要開創成亞洲新的科技島，絕對不要成為彈藥庫。因為靠中會被講成賣台、靠美就會戰爭，台灣要有尊嚴的和平，有和平才能人民有錢。

第三個自信要「轉變為亞洲科技島」，郭台銘說，台灣擁有經濟與科技實力，現在正站在歷史轉捩點與科技島的門檻上，並提到台下許多竹科人為經濟科技實力而戰、富裕民生而戰，才能有效化解台灣成為彈藥庫危機，成為台灣安全最大保證。

郭台銘說，要找一名為台灣找活路的總統候選人，要和平不要戰爭，也要保護2300萬人民的生命安全。講完後，還起立戴上國旗帽，並舉起手向群眾敬禮。

參選到底？自認徵召一定贏

有人提問，萬一國民黨提名徵召不公正，是否參選到底？郭台銘直呼「怎麼會有萬一呢，我一定會贏」，還說國民黨光靠一組人不一定會贏，一定要建立共識，推出在野大聯盟最強人選。

郭台銘 國民黨 提名

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