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新聞眼／侯郭徵召戰 打造非綠團結 前提要搞定藍營整合

記者 程遠述
新北市長侯友宜（前左）參訪新加坡歸國，出席北台八縣市平台首長會議。（記者季相儒／攝影）
新北市長侯友宜（前左）參訪新加坡歸國，出席北台八縣市平台首長會議。（記者季相儒／攝影）

國民黨2024總統人選，新北市長侯友宜及鴻海創辦人郭台銘的徵召大戰正式開打，郭台銘終於得到了喊話已久的「競選舞台」，侯友宜也不再如以往被動，對徵召積極表態。對藍營而言，總統大局看似往前邁進，但其實也存在隱憂，如果是侯、郭同室操戈太過激烈，不但不利未來黨內整合，對於藍營想要打造的「非綠團結」也有困難。

「非綠團結」是國民黨去年底出現的說法，希望明年大選整合對象，包括郭台銘、民眾黨及黨主席柯文哲等非綠陣營，國民黨希望能「團結可團結的力量」。

藍營這項戰略目標確實並不只是口頭說說，從郭台銘、侯友宜及國民黨主席朱立倫目前行動來看，三方的共識明顯，就是要讓徵召過程納入考量郭台銘。據了解，黨中央最後徵召時程應和郭台銘曾說的「給我30天」相去不遠，人選5月中下旬前將明朗。

可以將這個「共識」看作是郭、侯、朱「合作前提下的各自盤算」，三方先將前提姿態做足，再來就是各自盤算的白刃戰。藍營徵召大戰主角是侯友宜與郭台銘，雙方為爭取藍營2024的參賽權，勢必會積極「出招」。

侯郭競爭替國民黨創造話題，但也成為藍營基層及民代現最擔心的問題之一，雙方各自施展拳腳，要如何避免受傷；而為了爭取支持，民代或基層，是否也難免面臨「選邊」的抉擇；更重要的是，國民黨徵召人選確定後，侯友宜、郭台銘能否為對方真心抬轎，考驗雙方的智慧。

如果這場侯郭大戰後，兩人都願支持彼此，對藍營內部整合，以及更進一步團結「非綠」勢必有所幫助；但若侯郭在競爭過程殺得刀刀見骨，對未來的黨內團結仍存在變數。藍營如果自己都無法成功團結，其他的「非綠陣線」又怎麼願意與藍營整合？

鴻海集團創辦人郭台銘（中）爭取藍徵召，藍營立委憂心，徵召時程拖久，不利未來藍軍整...
鴻海集團創辦人郭台銘（中）爭取藍徵召，藍營立委憂心，徵召時程拖久，不利未來藍軍整合。（記者余承翰／攝影）

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