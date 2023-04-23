黑白集／蔡政府換檢察長 看給力不給力

法務部公布檢察長人事，最突兀的莫過原北檢檢察長林邦樑傳因偵辦高虹安案不力而撤換，幾位新掌重要地檢者則有偵辦政治大案的「功績」。但林邦樑果真辦案不力？只怕是「不給力」才觸了高層逆鱗。

林邦樑兩年前出任「天下第一署」北檢檢察長，當時法務部長蔡清祥還肯定他處事內斂、不急躁；檢察官 協會去年舉辦檢察總長推舉票選，林邦樑榮登前五名，成為矚目焦點。

兩年不到，蔡清祥就以襄助檢察總長邢泰釗辦理掃黑、查賄、肅貪等為由，將林邦樑「高升」最高檢檢察官。以往北檢檢察長異動，往往是到台高檢任檢察長，邢泰釗也是如此，林邦樑反倒成特例。如此明升暗降，難怪司改會委員、高檢署主任檢察官陳宏達痛批法務部濫用人事權，任意遷調檢察首長事例「罄竹難書」。

網民常用「不給力」來表示某人讓自己失望。若說林邦樑偵辦高虹安案不力，恐不如說是配合度不高、偵辦結果讓高層失望。相對的，接任北檢的鄭銘謙在廉政署長任內積極查辦宜蘭縣長林姿妙，而未見偵辦新竹棒球場弊案的張介欽則接掌台中地檢；無論辦案有力或不力，顯然對高層而言都「很給力」。

說穿了，辦案結果「給不給力」才是主導這一波檢察長調動的關鍵。至於司法信譽、歷史汙名，哪裡是蔡政府在意的事。