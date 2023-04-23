我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

拚徵召 侯友宜：讓國際社會正視中華民國存在

台灣新聞組／台北23日電
新北市長侯友宜結束新加坡參訪之旅返台，侯強調借鏡星洲、榮耀台灣，讓國際社會正視中華民國的存在。（記者季相儒／攝影）
新北市長侯友宜結束新加坡參訪之旅返台，侯強調借鏡星洲、榮耀台灣，讓國際社會正視中華民國的存在。（記者季相儒／攝影）

2024藍營人選之爭未歇，新北市長侯友宜結束新加坡參訪返台，強調台灣和新加坡都處在地緣政治戰略要衝，在多變詭譎的國際情勢下，不但要盡最大努力避免衝突引發戰爭，更要扮演維護區域和平穩定的重要角色，借鏡星洲、榮耀台灣，讓國際社會正視中華民國的存在。

被徵召說Yes？侯：我該做的

本報系聯合報報導，侯友宜昨天在新加坡未再與星國官員見面，但一改不公開行程，主動安排一連串媒體交流、餐敘行程，被問及若黨今天就徵召他，是否會說「Yes，I do？」侯友宜說，面對所有挑戰，他毫無懼怕，只要為國家為人民創造更多的安心安定，讓台灣能夠永續繁榮發展，「這都是我該做的事情。」但他強調「黨有黨的規畫跟節奏，我都要尊重」。

侯友宜昨天約傍晚抵桃園機場，在機場入境大廳發表簡短談話。他說，要盡最大的努力，避免衝突引發戰爭的風險，更要維護區域和平的穩定的責任，借鏡星洲，榮耀台灣，台灣在國際現實下，應保有自己的優勢和信心，讓國際社會正視中華民國的存在。

8縣市首長會 拉至國家高度

此外，侯友宜昨參訪歸國，今將出席北台八縣市平台首長會議，本屆八縣市幾乎為國民黨執政，縣市長也都將出席，侯友宜為黨內潛在總統候選人，是否展現藍營共主地位受關注。藍營議員認為，不僅能拉高侯友宜格局，也能將影響力擴及其他八縣市。

藍營人士說，雖然北台八縣市首長會議年年都有，但今年更多了一股政治味，且從時間點來看，侯剛從新加坡補完「外交學分」回台，相信八縣市首長會議上，他將強調參訪經驗，格局拉高至國家領導者高度，同時將影響力擴及到八縣市，鞏固藍營支持者。

侯友宜 新加坡 中華民國

上一則

郭台銘：台灣不要變亞洲彈藥庫 要變成亞洲科技島

延伸閱讀

見李顯龍？侯友宜訪新加坡星未公開行程 重量級人物呼之欲出

見李顯龍？侯友宜訪新加坡星未公開行程 重量級人物呼之欲出
侯友宜會星副總理 外界視為雙方「未來領導人」會面

侯友宜會星副總理 外界視為雙方「未來領導人」會面
觀察站／訪星補學分 刑警市長考驗還沒完

觀察站／訪星補學分 刑警市長考驗還沒完
若明天被徵召「Yes, I do」？ 侯友宜：這是我該做的

若明天被徵召「Yes, I do」？ 侯友宜：這是我該做的

熱門新聞

前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在上海失聯。(取材自貝嶺臉書)

在台出版中國禁書…八旗總編富察赴上海探親失聯 傳被捕

2023-04-20 08:32

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友