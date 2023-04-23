拚徵召 侯友宜：讓國際社會正視中華民國存在

新北市長侯友宜結束新加坡參訪之旅返台，侯強調借鏡星洲、榮耀台灣，讓國際社會正視中華民國的存在。（記者季相儒／攝影）

2024藍營人選之爭未歇，新北市長侯友宜 結束新加坡 參訪返台，強調台灣和新加坡都處在地緣政治戰略要衝，在多變詭譎的國際情勢下，不但要盡最大努力避免衝突引發戰爭，更要扮演維護區域和平穩定的重要角色，借鏡星洲、榮耀台灣，讓國際社會正視中華民國 的存在。

被徵召說Yes？侯：我該做的

本報系聯合報報導，侯友宜昨天在新加坡未再與星國官員見面，但一改不公開行程，主動安排一連串媒體交流、餐敘行程，被問及若黨今天就徵召他，是否會說「Yes，I do？」侯友宜說，面對所有挑戰，他毫無懼怕，只要為國家為人民創造更多的安心安定，讓台灣能夠永續繁榮發展，「這都是我該做的事情。」但他強調「黨有黨的規畫跟節奏，我都要尊重」。

侯友宜昨天約傍晚抵桃園機場，在機場入境大廳發表簡短談話。他說，要盡最大的努力，避免衝突引發戰爭的風險，更要維護區域和平的穩定的責任，借鏡星洲，榮耀台灣，台灣在國際現實下，應保有自己的優勢和信心，讓國際社會正視中華民國的存在。

8縣市首長會 拉至國家高度

此外，侯友宜昨參訪歸國，今將出席北台八縣市平台首長會議，本屆八縣市幾乎為國民黨執政，縣市長也都將出席，侯友宜為黨內潛在總統候選人，是否展現藍營共主地位受關注。藍營議員認為，不僅能拉高侯友宜格局，也能將影響力擴及其他八縣市。

藍營人士說，雖然北台八縣市首長會議年年都有，但今年更多了一股政治味，且從時間點來看，侯剛從新加坡補完「外交學分」回台，相信八縣市首長會議上，他將強調參訪經驗，格局拉高至國家領導者高度，同時將影響力擴及到八縣市，鞏固藍營支持者。