將遭遇比高虹安超3000倍凌辱？郭台銘：我準備好了

郭台銘到竹北開座談，與民眾面對面互動回應民眾提問。（記者巫鴻瑋／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 22日晚在竹北舉辦「郭台銘有話對你說」座談，現場民眾提問是否會擔心初選通過，會被挖出祖宗36代攻擊，郭台銘說高虹安的經歷他都歷歷在目，甚傳將遭受到比高虹安超過3000倍的凌辱，郭稱「我心裡已經做好準備」。

現場胡姓外省二代提問郭台銘，若侯友宜 或韓國瑜 勝出怎麼辦，以及是否擔心初選通過將被民進黨挖出祖宗36代攻擊，郭台銘首先回應：他有個學生，高虹安，「她今天就不敢來」，郭稱他到竹北辦座談，連體育館都借不到，最後好不容易才選在攻城獅訓練籃球場。

郭台銘稱許多媒體友人告訴他，將會遭受比高虹安3000倍的凌辱，郭說「我想，我心裡都已經做好準備，更何況我自己認為我沒有什麼好被凌辱的地方，我沒有做過一天台灣公家生意的錢」，郭認為自己清廉，在全世界做生意都是與私人民間企業。

對於高虹安參選新竹市長前受到攻擊，郭表示高虹安經歷的過程他都歷歷在目，郭更質疑台南88槍到現在都還沒查出來，「爐渣案辦了幾年了」、「媒體都被它（執政黨）掌控了」。

郭台銘還曝曾問高虹安前新竹市府球場弊案調查資料是否已送檢調，郭質疑「檢調單位辦了沒有」，現場民眾立即回應「沒有」，郭便指著台下參與座談的民眾「你們新竹人為什麼不抗議呢」，惹得現場一陣笑聲。