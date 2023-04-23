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立委初選都有老將落馬 藍促彌補關係 綠稱新陳代謝

台灣新聞組／台北23日電

藍綠立委初選都有老將落馬，對於北市「芯費大戰」結果，國民黨立委認為，政黨一定要有年輕世代才能穩健永續，但徐巧芯選舉手段過於激烈，應彌補黨內關係，別讓「大家都怕她」；民進黨立委則說，資深者初選落敗，顯然選民認為有世代交替、新陳代謝的必要。

徐巧芯與費鴻泰的初選競爭，被認為是藍營的世代之爭。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，政黨一定要有年輕世代的出現，並和青壯世代、資深有經驗者一起，才能穩健、永續的經營，且國民黨是有制度的政黨，恭喜在初選的公平公開機制下徐巧芯出線。

國民黨立委洪孟楷說，初選結果代表國民黨能接受良性競爭與多元聲音，初選競爭結束是團結的開始，相信費鴻泰會協助徐巧芯。

一位資深藍委直言，有年輕人對國民黨是好事，但徐巧芯選舉手段過於激烈，不管徐巧芯能否進立院，都應彌補黨內關係，別讓「大家都怕她」，少了合作機會，如黨內大家最後都害怕或和徐巧芯保持距離，恐怕也不利於大選整合，甚至徐巧芯如果繼續為維持聲量對黨內開火，可能到最後也會「怎麼上去，怎麼下來」。

另一位不具名藍委說，初選結果顯示黨內年輕世代攻擊生效，如費鴻泰資深的立委都會被擊落，不管在黨內或大選，攻勢已經遠比守勢重要。「國民黨的文化要變了」，原來的溫良恭儉讓文化不流行了，要出頭就要靠攻擊。

民進黨台東立委初選，現任立委劉櫂豪落馬。綠委林楚茵說，從近期藍綠初選結果看來，選民會認為有世代交替、新陳代謝的必要，落敗方不見得平常做得不好，但當全民期待有新的力量或具備戰力的人選進來，勢必會有新的思維，過去認為傳統勢力可以延續一輩子的想法，已被改變。

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