拚不分區 時力、民眾黨向黃國昌招手

小黨拚立委選戰，據了解，民眾黨、時代力量都有意爭取時力前立委黃國昌加入不分區名單，形成第三勢力搶人大戰。時力率先出招，日前修改不分區立委提名 辦法，刪除曾經被提名為不分區立委者，不得再度列為不分區推薦名單，被視為「黃國昌條款」，積極爭取黃再披時力戰袍。

上次選舉時力獲得三席不分區立委，名列時力不分區第四的黃國昌成為落選頭。時力原本不分區立委提名辦法規定，曾被列為不分區推薦名單者，不論是否當選，都不得再列為不分區推薦名單，等同把黃國昌排除在外。

時力日前修改相關提名辦法，針對曾列不分區名單，但未當選本屆不分區立委者，可再次獲得黨提名，形同替黃國昌解套。時力黨主席王婉諭昨表示，確實希望黃國昌在2024選舉有角色，所以積極聯繫邀請，並修正不分區提名辦法，但最終決定權在黃國昌。

不過知情人士說，即使時力祭出「黃國昌條款」，但黃國昌近期並沒有跟時力聯繫，黃的個人意願不大。

根據了解，民眾黨同樣有意爭取黃國昌加入不分區名單，早在2020年立委選舉，民眾黨就頻頻跟黃國昌示好。民眾黨人士表示，黃國昌目前仍保有時力黨籍，所以民眾黨並未有選舉相關接觸，柯文哲 也對內下令不要消費黃國昌，尊重黃的意願，並沒有外傳「搶人」的情形。