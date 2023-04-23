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立委初選 徐巧芯扳倒費鴻泰 藍掀世代交替

台灣新聞組／台北23日電
台北市議員徐巧芯（圖）扳倒五連霸立委費鴻泰，外界認為打響國民黨內「世代交替」第一戰。(記者林伯東／攝影)
台北市議員徐巧芯（圖）扳倒五連霸立委費鴻泰，外界認為打響國民黨內「世代交替」第一戰。(記者林伯東／攝影)

藍綠立委初選昨天都出現資深立委「翻車」情況，國民黨「芯費大戰」落幕，北市議員徐巧芯扳倒五連霸立委費鴻泰，外界認為打響黨內「世代交替」第一戰， 徐巧芯昨說「我們創造了奇蹟、寫下了歷史」。民進黨台東立委初選，前立委賴坤成民調獲勝，成功阻斷「宿敵」現任立委劉櫂豪的四連霸之路。

「芯費大戰」過程廝殺激烈，國民黨市黨部呼籲黨內團結，台北市長蔣萬安認為，這次初選是黨內多元意見的表達，呈現世代融合傳承，接下來最重要的是2024團結勝選。  

國民黨北市第七選區初選戰況激烈，採三成黨員投票，七成民調，直到黨員投票前夕，徐巧芯還控費鴻泰找里長包車載人來投票，涉期約賄選；費鴻泰則反批造謠抹黑誣陷，不排除提告，廝殺至最後一刻。

黨員投票昨上午8時開始，選舉人數5680人，投票人數1537人，投票率27.1%。外界預料費鴻泰在黨員投票能輕騎過關，不料開票後雙方票數拉鋸，最後總票數763票比762票，徐巧芯贏1票。

北市黨部接著公布日前兩份民調，徐巧芯也勝出，加上黨員投票，徐平均支持度為51.266%、費平均支持度為48.734%，徐巧芯將對戰民進黨議員許淑華。

費鴻泰落敗後在臉書發文「恭喜徐巧芯、任重道遠、感謝大家。」

徐巧芯留言回應，「謝謝費鴻泰委員，我會好好的接住您給我的傳承，未來我們還要一起攜手讓國會過半、國民黨重返執政。」

徐巧芯昨晚初選出線後隨即進攻綠營，開「公布許淑華相簿」記者會指控許從2020年10月起的連續3個會期，每周三大會鮮少出席，就為了開民進黨中常會，是「薪水小偷」，許則反嗆，「芯水小偷」早就是徐巧芯的專屬頭銜。

民進黨台東立委初選，劉櫂豪「爆冷」落敗，黨內人士說，劉、賴兩人長年在立委與縣長選舉纏鬥，但過去競爭中，賴坤成不是被勸退就是民調無法勝出，形成縣長、立委都劉櫂豪在選的「特殊現象」。這次賴終於獲勝，黨內多認為，主因是劉實在選太多次，民眾想換換「口味」。

台北市議員徐巧芯扳倒五連霸立委費鴻泰（圖），外界認為打響國民黨內「世代交替」第一...
台北市議員徐巧芯扳倒五連霸立委費鴻泰（圖），外界認為打響國民黨內「世代交替」第一戰。(本報資料照片)

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